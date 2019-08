Windstorm – Liberi nel vento: trama, cast e streaming del film di stasera su Canale 5

Stasera, martedì 26 agosto 2019, su Canale 5 è in arrivo un film molto particolare: Windstorm – Liberi nel vento. Si tratta di una pellicola del 2013, diretta dalla regista Katja von Garnier e basata su un soggetto tratto dal romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” di Carola Wimmer.

Windstorm – Liberi nel vento mette insieme il genere drammatico con quello dell’avventura e della famiglia, per raccontare la storia dell’amicizia tra una ragazza di 14 anni, Mika, e il cavallo Windstorm, considerato da tutti uno stallone molto selvaggio e difficilissimo da controllare.

Il film ha avuto anche un sequel, uscito nel 2015: “Windstorm – Contro ogni regola”, diretto dalla stessa regista e basato sul secondo libro della storia firmata da Carola Wimmer. Dalla saga sono usciti poi anche un terzo e un quarto episodio.

Ma di cosa parla il film Windstorm – Liberi nel vento? Vediamo tutte le informazioni sul film, dalla trama al cast, passando per dove vederlo in tv e in streaming.

Windstorm – Liberi nel vento, la trama del film

Il film racconta la storia di una particolarissima amicizia tra una ragazzina di 14 anni, la ribelle Mika, e uno stallone di cui tutti nel ranch hanno un certo timore per la sua irrequietezza, Windstorm. La ragazza sogna il campeggio estivo ma a causa del suo scarso impegno a scuola, culminato con la bocciatura, viene inviata dai genitori a passare l’estate presso la fattoria della severa nonna.

Giunta in campagna, Mika è molto triste perché sa che passerà la bella stagione assolutamente lontano da qualunque tipo di svago. Sul posto, però, conosce Sam, un giovane stalliere, e il selvaggio cavallo Windstorm. Tutti ritengono la bestia come prossima al macello, dal momento che ha un carattere molto brusco e che è difficile controllare la sua rabbia.

Tra Mika e l’animale, però, c’è subito un contatto diretto. Di notte, infatti, la ragazzina – sprezzante del pericolo – decide di intrufolarsi nella stalla, per passare del tempo con Windstorm. Tra i due nasce un profondo rapporto di intesa, fiducia e amicizia.

Mika allora decide di fare di tutto per salvare il nuovo amico dal macello. Prende lezione di equitazione, si iscrive – con Windstorm – al torneo di salto a ostacoli e si mette in testa di voler dimostrare a tutti che il cavallo non è in fondo una cattiva bestia. L’estate, partita male, si rivelerà la più bella della sua vita.

Windstorm – Liberi nel vento, il cast completo

Il cast di Windstorm – Liberi nel vento vanta la presenza di alcuni attori tedeschi, più o meno famosi nel cinema del loro paese d’origine. Ecco l’elenco degli attori e i nomi dei relativi personaggi interpretati nel film:

Hanna Binke – Mika Schwarz

Nina Kronjäger – Elisabeth Schwarz – Madre di Mika

Jürgen Vogel – Philipp Schwarz – Padre di Mika

Cornelia Froboess – Maria Kaltenback – Nonna di Mika

Marvin Linke – Sam

Marla Menn – Michelle

Tilo Prückner – Kaan

Detlev Buck – Dott. Anders

Amber Bongard – Fanny

Henriette Morawe – Tinka

Windstorm – Liberi nel vento, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Canale 5:

Windstorm – Liberi nel vento, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Windstorm – Liberi nel vento? La pellicola tedesca va in onda su Canale 5 stasera, martedì 26 agosto 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Windstorm – Liberi nel vento è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming