Ultimi sondaggi oggi martedì 27 agosto: la Lega cala, il centrodestra unito vince

Ecco gli ultimi sondaggi oggi, alla vigilia delle ore decisive per la legislatura e delle nuove consultazioni del Capo dello Stato. L’Istituto Demopolis ha misurato in un sondaggio politico elettorale il peso dei partiti nel voto per la Camera. Se si tornasse oggi alle urne, la Lega otterrebbe il 33 per cento, perdendo 4 punti negli ultimi 20 giorni. Il PD si confermerebbe secondo partito con il 23 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle, in leggera ripresa grazie all’effetto Conte, otterrebbe il 19 per cento. Molto distanziati appaiono Fratelli d’Italia al 6,8 per cento e Forza Italia al 6,2 per cento.

Il centrodestra avrebbe comunque con il Rosatellum un’ampia maggioranza a Montecitorio con 410 seggi. 120 andrebbero al Partito Democratico, 92 seggi al Movimento 5 Stelle.

Ultimi sondaggi politici oggi: i numeri di Demopolis

Lega: 33 per cento

Partito Democratico: 23 per cento

Movimento 5 Stelle: 19 per cento

Fratelli d’Italia: 6,8 per cento

Forza Italia: 6,2 per cento

Altri partiti: < 3 per cento

Ultimi sondaggi oggi: gli elettori della Lega non vogliono tornare col M5S

Sul fronte leghista il dato è ancora più eclatante: appena il 7 per cento degli elettori del Carroccio, infatti, vorrebbe tornare col vecchio partner di governo.

Se Salvini sembra molto impegnato nel tentativo di tessere nuovamente la tela con Di Maio e compagnia, i suoi elettori hanno invece le idee molto più chiare: vogliono tornare al voto e non gradiscono altre soluzioni.

Ultimi sondaggi: i numeri di Winpoll

Per quanto riguarda le intenzioni di voto ai partiti vale la pensa ricordare i dati di un sondaggio pubblicato due giorni fa sul Sole 24 Ore effettuato da Winpoll. Secondo la rilevazione in un colpo con la crisi di governo la Lega ha perso il 5,2 per cento dei consensi a fronte di una crescita del M5S, tornato verso i livelli delle Elezioni Europee. In lieve crescita anche il Partito Democratico e gli altri partiti del centrodestra.

Lega: 33,7 per cento

Partito Democratico: 24 per cento

Movimento 5 Stelle: 16,6 per cento

Fratelli d’Italia: 8,3 per cento

Forza Italia: 6,6 per cento

+Europa: 3,2 per cento

Verdi: 1,4 per cento

La sinistra e Pc: 3,5 per cento

Ultimi sondaggi oggi: elettori del PD favorevoli all’alleanza col M5s

Infine, tra gli elettori del PD è molto alta la percentuale di chi è favorevole all’alleanza coi pentastellati, ben il 62 per cento del campione preso in esame da Winpoll. L’elettorato dem insomma non ha dubbi: l’accordo coi grillini è la soluzione migliore per uscire dalla crisi.