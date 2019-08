Il tweet di Trump su Conte

“Sembra che le cose si mettano bene per il primo Ministro della Repubblica italiana, Giuseppe Conte, altamente rispettato. Ha rappresentato con forza l’Italia al G7. Ama il suo Paese enormemente e lavora bene con gli Stati Uniti d’America. Un uomo di talento, che spero resti primo Ministro”, sono le parole che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dedicato al premier dimissionario italiano Giuseppe Conte in un Tweet.

Dopo aver partecipato al G7 di Biarritz, il primo ministro – che ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica lo scorso 20 agosto 2019 – è ora al centro delle trattative tra il Partito Democratico e il M5S per la formazione del nuovo governo. Il partito di Luigi Di Maio vorrebbe che Conte mantenesse la carica di primo ministro nel governo che dovrebbe formare in queste ore nell’ambito di una nuova coalizione.

Ma sembra che il veto su Conte sia un problema per i dem, che desidererebbero invece una rottura completa con l’esperienza di governo precedente per quanto riguarda le cariche.

Per Donald Trump, che ha incontrato Giuseppe Conte nella cittadina francese durante lo scorso fine settimana, Conte dovrebbe rimanere primo Ministro.

“Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppi Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!”

Ma c’è un dettaglio che non passa inosservato nel tweet del Presidente Usa: il nome del premier è scritto male. Trump scrive “Giuseppi”, invece di Giuseppe. In perfetto stile italo americano.

La lunga mano degli Usa sulla crisi di governo italiana