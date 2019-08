Terremoto oggi Rieti | 27 agosto 2019 | Epicentro | Magnitudo | Ultime notizie

TERREMOTO OGGI RIETI – Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto oggi, martedì 27 agosto 2019, in provincia di Rieti. Per l’esattezza l’epicentro, secondo quanto riporta l’INGV (l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è stato registrato a 3 chilometri a Nord ovest di Cittareale (provincia di Rieti) alle ore 15:18:48 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.63, 13.13 ad una profondità di 12 chilometri.

La scossa è stata avvertita in diversi comuni del Lazio, ma anche in Umbria e Abruzzo. Al momento non sono segnalati particolari danni a cose o persone.

Pochi minuti dopo (alle ore 15,20) è stata registrata un’altra scossa con lo stesso epicentro ma di magnitudo inferiore: 2.4 alla profondità di 13 chilometri.

