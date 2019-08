Superquark 2019, le anticipazioni della puntata di stasera 27 agosto 2019 su Rai 1 con Piero e Alberto Angela | Ultima puntata

Le avventure raccontate da Piero Angela giungono al termine. Questa sera, di martedì, andrà in onda l’ultima puntata di SuperQuark, il programma che promette numerosi servizi su tecnologia, salute, storia e tanto altro tramite la collaborazione di diversi inviati e la partecipazione di Alberto Angela.

Dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana, Rai 1 decide di saltare direttamente all’ultima puntata, mettendo da parte l’atteso film “Fratelli Unici” che era inizialmente previsto per questa sera.

Vediamo cosa ci aspetta in quest’ultima puntata di SuperQuark, mandata in onda in via straordinaria martedì 27 agosto 2019 (anziché di mercoledì, come di consueto).

Superquark 2019 stasera | Puntata 27 agosto

La puntata di questa sera, martedì 27 agosto 2019, sarà l’ultima per SuperQuark. Come ogni puntata, anche questa si aprirà con un piccolo spazio dedicato alle “Meraviglie del pianeta”, il documentario della BBC le cui telecamere apriranno le porte delle comunità che abitano i territori più lontani del mondo, raccontando alcune delle loro più importanti tradizioni. Sapevate che in Etiopia, ad esempio, il battesimo di un neonato sui monti Gheralta prevede una cerimonia particolare e ricca d’emozioni? O che gli Sciamani dell’Amazzonia organizzano cerimonie in onore degli spiriti della foresta?

L’appuntamento di stasera di SuperQuark ci porta fino all’Oceano Atlantico, in particolare in un villaggio nelle isole Faroe, abitato da 32 persone. La tradizione vuole che alcuni dei più giovani , una volta all’anno, si calino lungo le pareti delle alte scogliere per raccogliere deliziose uova di porcellana, una tradizione che sta molto a cuore a chi deve passare di testimone in testimone ciò che la propria cultura ha ancora da offrire.

Poi SuperQuark torna in Italia e si ferma a Trieste, dove un gruppo di neuroscienziati è impegnato a studiare l’olfatto e racconta costa resta da scoprire su un senso che è ancora paradossalmente così poco conosciuto; a intervistarli Barbara Gallavotti con Francesca Marcelli.

E ancora, si parlerà di un’equipe di ricercatori italiani che è riuscita a individuare i laghi nascosti sotto la calotta polare di Marte a un chilometro e mezzo sotto la superficie.

Paolo Magliocco e Gianpiero Orsingher hanno visitato le foreste Hi Tech, ovvero si può controllare il nostro patrimonio boschivo tramite satelliti, droni e sensori applicati direttamente sugli alberi? Poi si parlerà della sicurezza e praticità dei nuovi pagamenti elettronici e si darà spazio come al solito anche alle rubriche: “Psicologia di una bufala” di Massimo Polidoro, “Dietro le quinte della storia” con il proffesor Alessandro Barbero, “Questione di ormoni” del professor Emmanuele Jannini e “La scienza in cucina” della dottoressa Elisabetta Bernardi.

Questo e tanto altro ancora nell’ultima puntata di Superquark di questa sera, martedì 27 agosto 2019, su Rai 1.

Siete pronti a salutare Piero Angela?