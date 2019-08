Stasera in tv 27 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 agosto 2019?

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un'ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 27 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 27 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – SuperQuark

Stasera 27 agosto 2019, anziché mandare in onda il film Fratelli Unici, Rai 1 propone l’ultima puntata di SuperQuark. Tanti nuovi argomenti di cui parlare, servizi speciali e le rubriche settimanali per un ultimo appuntamento con Piero Angela.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di SuperQuark

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – Pallavolo femminile – Italia-Slovenia

Questa sera su Rai 2 torna lo sport, con i Campionati europei 2019 della pallavolo: è la volta dello scontro tra le azzurre e la Slovenia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:30 – Professore per amore

Questa sera Rai 3 propone una commedia con Hugh Grant e Marisa Tomei, Professore per amore.

Trama: Uno scrittore premio Oscar in crisi è costretto a lasciare Hollywood per insegnare sceneggiatura in un piccolo paese della East Coast. Tra tutti gli alunni, una giovane mamma single comincerà a catturare la sua attenzione.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Stasera Italia Estate – Speciale Crisi di Governo

Rete 4 stasera propone una puntata speciale in prima serata di Stasera Italia tutta dedicata alla crisi di governo.

STASERA IN TV 27 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Windstorm – Liberi nel vento

Su Canale 5 questa sera una commedia tedesca di Katja von Garnier, Windstorm – Liberi nel vento.

Trama: La quattordicenne Mika sogna il campeggio estivo ma, come punizione per essere stata bocciata, i genitori decidono di mandarla nella fattoria della severa nonna. Una volta in campagna, oltre a conoscere Sam, il giovane ragazzo addetto alle stalle, Mika scopre qualcosa che cattura sin da subito la sua attenzione: il selvaggio stallone Ostwind. Poiché nessuno è capace di domare il cavallo, una notte Mika decide di introdursi nella stalla, dando inizio a una particolare amicizia che le permette di scoprire di essere in grado di “parlare” ai cavalli.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 27 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera torna Chicago Fire con due nuovi episodi, intitolati Il più forte tra noi e Un leader senza rivali.

PROGRAMMI TV 27 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera La7 propone ai suoi telespettatori In Onda, il programma di approfondimento con Telese e Parenzo che affronteranno il tema della crisi di governo con ospiti e dibattiti.

PROGRAMMI TV 27 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Into darkness – Star Trek

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di Into darkness per la saga di Star Trek.

Trama: Quando i membri dell’equipaggio dell’Enterprise sono chiamati al rientro, si ritrovano di fronte a una implacabile forza di terrore, interna alla loro organizzazione, che ha fatto esplodere la flotta e tutto ciò che essa rappresenta, lasciando il mondo in uno stato di crisi. Con un obiettivo personale da portare a termine, il capitano Kirk condurrà una caccia all’uomo che spingerà l’equipaggio verso una partita a scacchi con la morte, durante la quale alcuni legami si rafforzeranno ed altri invece saranno spezzati.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Avengers – Infinity War

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Avengers – Infinity War.

Trama: Nels è un tranquillo padre di famiglia e un autista di un mezzo spazzaneve che tiene le strade pulite nei giorni d’inverno di una tranquilla cittadina in mezzo alle Montagne Rocciose. Nels e la moglie vivono in una comoda baita lontana dai turisti e la città gli ha appena attribuito il premio di cittadino dell’anno. Nels, però, deciderà di dire addio alla sua esistenza pacifica quando suo figlio verrà ucciso da un potente signore della droga.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 27 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna la competizione tra proprietari di alberghi il cui giudice è lo chef Bruno Barbieri, 4 Hotel.