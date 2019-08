Sfera Ebbasta si riposa sul lato B di un’amica. I fan: “Che schifo! Falla depilare”

Sfera Ebbasta e la foto con l’amica appoggiato sul lato B. Gli haters: “Quanti peli. Falla depilare, che schifo!”

Sfera Ebbasta è finito nel mirino degli haters su Instagram per l’ultima foto postata. Nello scatto il trapper è sdraiato, con la testa appoggiata sul lato B di una sua amica. Ma i peli, o meglio, la leggerissima peluria bionda presente sulle curve perfette della ragazza ha scatenato la reazione degli odiatori del web.

“È maculato, è peloso, cos’è? Un leopardo”, è uno dei commenti di cattivo gusto presente sotto al post. “Ha più peli nel c* lei che io”, scrive un altro utente su Instagram. E ancora: “Caz*o, un maialino biondo”, “Pelosina la tipa”, “Che schifo, fattela una ceretta”.

Sfera Ebbasta non ha ancora risposto alle accuse rivolte all’amica. A difendere la ragazza ci hanno pensato i fan. In tanti hanno scritto commenti di apprezzamento per le curve perfette, ma anche per bacchettare gli haters.

“Invece di criticare, andate a farvi una bella scop*”, scrive un utente. “La prendete in giro per i peli? Siete ridicoli!”. E ancora: “È la natura!”, “È naturale, che panettone!”, “Voi che la criticate per i peli, che problemi avete?”.

Sfera Ebbasta chi è

Sfera Ebbasta, il rapper di Cinisello Balsamo – all’anagrafe Gionata Boschetti, è un cantante italiano con un grandissimo seguito tra un pubblico di giovani e giovanissimi. Classe 1992, su Instagram ha 2 milioni di follower.

Autodefinitosi «il re della trap», il rapper è diventato popolare con la pubblicazione dell’album XDVR, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles.

L’onda di grande successo è proseguita con l’album Sfera Ebbasta (2016) e Rockstar (2018). Questo secondo album gli ha permesso di divenire il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify.

