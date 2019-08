Sesso orale con una prostituta nella sua Porsche: 400 euro di multa

Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre era al volante della sua macchina, una Porsche, e faceva sesso orale con una prostituta. A riportare l’episodio è l’edizione locale del Resto del Carlino, che denuncia quanto avvenuto in provincia di Rimi all’uomo di 45 anni.

L’ammenda che il 45enne è stato costretto a pagare è pari a 400 euro, cifra che l’uomo colto in flagrante ha coperto subito per evitare che il verbale arrivasse a casa e fosse letto dalla moglie.

Sembra che il fedifrago sia in buona compagnia, considerando che, sempre secondo quanto riporta il quotidiano locale, dal 20 maggio scorso sarebbero stati almeno dieci gli uomini pizzicati in compagnia delle lucciole dalla Polizia locale, nei luoghi deputati alla prostituzione dove però è stato imposto un divieto.

Tutti gli uomini hanno pagato senza esitazioni e l’amministrazione ha fatto un discreto incasso. Soprattutto con un signore che negli ultimi mesi era stato trovato dalla polizia ben tre volte e puntualmente aveva saldato il conto per le sue scappatelle.

Per quanto riguarda le prostitute, invece, sarebbero state 152 le sanzioni elevate nei loro confronti, per essere state sorprese in flagranza ma anche per l’abbigliamento succinto che non da adito a dubbi. La multa ammonta a circa 500 euro, ridotte a 400 se pagate entro 60 giorni.

Ma le prostitute non pagano, sapendo che non accadrà loro praticamente niente.

