Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi martedì 27 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news di oggi, martedì 27 agosto 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Sciopero della fame dei Navigator in Campania

I Navigator della Campania il 26 agosto hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la decisione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che non ha firmato la convenzione con Anpal Servizi necessaria affinché i navigator possano iniziare il loro percorso formativo e lavorativo indispensabile per dare il via al ‘Patto per il lavoro’ che costituisce la fase due della legge sul reddito di cittadinanza.

In rappresentanza dei 471 vincitori del concorso pubblico a fare lo sciopero della fame sono Ilenia De Coro, Fabrizio Greco, Giuseppe Bianco e Carlo De Gaudio. De Gaudio ha inviato nelle settimane scorse una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma fino ad oggi non c’è stata alcuna risposta. “Sappiamo che il Presidente Mattarella è affaccendato in cose ben più serie del destino di 471 famiglie – ha dichiarato Del Gaudio – ma gli ricordiamo che se passa il principio che una legge nazionale può essere disapplicata da una Regione per il volere e gli interessi di un singolo governatore, il principio di unità nazionale viene messo fortemente in discussione”.

I navigator da oggi si alimenteranno attraverso l’assunzione di liquidi e zuccheri per complessive 500 chilocalorie. Oltre allo sciopero della fame da oggi i manifestanti terranno un presidio permanente a rotazione notte e giorno davanti Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania. “Non ci sono altre strade per urlare contro la violenza istituzionale che stiamo subendo, nelle altre 18 Regioni i nostri colleghi hanno non solo iniziato a lavorare ma hanno preso anche il primo stipendio mentre noi, che come loro abbiamo vinto il concorso pubblico, siamo costretti in piazza per una mera e illegittima decisione del presidente De Luca. Noi stiamo diventando merce per la prossima campagna elettorale che è già iniziata sulla nostra pelle”, ha dichiarato De Gaudio. La mancata contrattualizzazione e conseguente inserimento dei navigator nei Centri per l’impiego regionali blocca di fatto la fase due del reddito di cittadinanza che in Campania coinvolge oltre 170mila famiglie.

Reddito di cittadinanza, la classifica delle città

Dai dati relativi alle domande per il reddito di cittadinanza accolte dall’Inps emerge una classifica delle città con il maggior numero di beneficiari del sussidio. Come prevedivile in testa ci sono città del Sud, ma al quinto posto spunta Torino, con un valore superiore alla media italiana, e subito dopo Genova.

Tra le grandi città l’incidenza per abitante di nuclei familiari destinatari del reddito è massima in quattro centri meridionali come Catania (42 domande accolte per mille abitanti), Palermo (39,4), Napoli (37,9) e Bari (23,9), poi ci sono Torino (19,3) e Genova (14,2). Milano (12,1) e Roma (11,5) risultano entrambe al di sotto della media nazionale ma, escludendo quindi i rispettivi hinterland, nel capoluogo lombardo la frequenza di domande accolte è leggermente superiore a quella registrata nella Capitale.

I numeri sulle domande accolte dall’Inps, circa 896 mila su più di 1,4 milioni presentate, arrivano fino alla metà del mese di luglio. I dati riguardano i circa 8mila comuni italiani. In testa ci sono Rota Greca (Cosenza) con 82,2 domande accolte per mille abitanti, Centrache (Catanzaro) con 70,1, Cutro (Crotone) con 67,8, e dopo Acquafondata (Frosinone), Giffone (Reggio Calabria), Bidonì (Oristano), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Pannarano (Benevento), Colle di San Vito (Foggia), Vivaro Romano (Roma).

Tria: spesa per il reddito di cittadinanza minore del previsto

Di reddito di cittadinanza ha parlato di nuovo il ministro dell’Economia Giovanni Tria, ricordando come i costi della misura siano inferiori a quelli preventivati. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, pubblicata ieri, domenica 25 agosto, il titolare del dicastero di via XX Settembre ha spiegato che i saldi di bilancio sono stati mantenuti “sotto controllo” e il deficit 2020 dovrebbe essere almeno dello 0,3 per cento del prodotto interno lordo, inferiore al previsto. “Ovviamente sono previsioni, soggette a correzioni legate all’andamento dell’economia e alle aspettative”, ha poi precisato.

Le clausole di salvaguardia – ha continuato Tria – “penso sarebbero minori dell’ammontare delle clausole di salvaguardia previste per il 2020 dai programmi del governo precedente”. Dal governo M5S-Lega a copertura di pensioni a quota 100 e reddito di cittadinanza “sono state aumentate, ma ho sempre pensato fosse inutile: era prevedibile che la spesa sulle due misure sarebbe stata minore del previsto”. In sostanza “si oscilla tra i sei e gli otto miliardi” di deficit in meno rispetto alle stime, sul 2020. Un possibile risultato che “dipende da noi, se sapremo conservare la calma sui mercati e quindi uno spread fra titoli italiani e tedeschi sui livelli attuali o poco più bassi”.

Quando arriva il pagamento di agosto 2019

Tra le ultime novità sul reddito di cittadinanza ci sono le informazioni sulla data di arrivo del pagamento relativo ad agosto. La cifra dovrebbe essere accreditata entro fine mese. Anche se non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti, finora, da aprile a luglio 2019, i soldi del sussidio sono stati liquidati sulle card tra il 26 e il 28 di ogni mese. Dall’account Facebook di Inps per la Famiglia, viene precisato che le disposizioni di pagamento da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale partono verso la fine di ogni mese, tra il 24 e il 30 (leggi qui l’articolo completo).

Cosa succede con la caduta del governo

Il governo Lega-M5s è caduto con le dimissioni del premier Giuseppe Conte e adesso il dubbio di migliaia di cittadini che beneficiano del reddito è: “Lo toglieranno?”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha difeso. Ma cosa succede al reddito di cittadinanza con il governo Lega-M5s caduto? Dare una risposta non è semplice: se da una parte non si vedono all’orizzonte modifiche alla legge, dall’altra non è esclusa la possibilità di cambiamenti con la nascita di nuovi governi, nel medio o lungo periodo. Per ora bisogna attenersi solo alle posizioni espresse dai singoli partiti (leggi qui l’articolo completo).

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Su TPI abbiamo affrontato in maniera approfondita il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, lunedì 26 agosto 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI