Professore per amore: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 3

Per gli amanti delle commedie romantiche, stasera – martedì 27 agosto 2019 – su Rai 3 va in onda il film Professore per amore, pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2014 e diretta da Marc Lawrence. L’appuntamento è per le 21,20 sulla terza rete nazionale.

Il film (titolo originale The Rewrite) vanta la presenza, nel ruolo di attore protagonista, del celebre attore Hugh Grant, al suo quarto film con Mawrence alla regia. La co-protagonista è invece Marisa Tomei.

Ma di cosa parla il film Professore per amore? Qual è la trama e quali gli attori che compongono il cast? Come vederlo in streaming oltre che in tv? Di seguito, tutte le risposte.

Professore per amore, la trama del film

Il film racconta la storia di uno scrittore e sceneggiatore, Keith Michaels, che alla fine degli anni Novanta raggiunge l’apice del successo, arrivando anche a vincere il Premio Oscar. Michaels ha una bellissima moglie, un figlio, un grande senso dell’umorismo ed è considerato un uomo ricco di fascino.

Lo scenario cambia totalmente con un salto temporale di 15 anni: Michaels è adesso un uomo maturo, sui 50 anni, che ha visto la sua fama disciogliersi come neve al sole. Non scrive da diverso tempo, la bellissima moglie che aveva accanto lo ha lasciato (hanno divorziato) e deve avere a che fare con una serie di problemi economici.

Hollywood, ormai, lo vede solo da lontano. Così, accetta di trasferirsi in periferia, in un piccolo paese dell’East Coast americana (Birghamton), dove viene ingaggiato per tenere un corso di sceneggiatura in un’università fuori New York.

In realtà, Michaels non ha molta voglia di insegnare, ma ha un disperato bisogno di denaro e vede questa possibilità anche come un modo per riacquistare un po’ di autostima. Tuttavia, come sempre nella vita, le sorprese sono dietro l’angolo.

Ci sarà così l’incontro con una donna, madre single, che cambierà la sua vita e, soprattutto, lo porterà ad appassionarsi in maniera profonda all’insegnamento, che diventa una seconda chance per diventare un uomo migliore.

Professore per amore, il cast completo

Come già anticipato, il cast di Professore per amore è arricchito dalla presenza di Hugh Grant e Marisa Tomei. Ecco l’elenco completo degli attori che hanno partecipato alle riprese con accanto il nome del relativo personaggio interpretato:

Hugh Grant – Keith Michaels

Marisa Tomei – Holly Carpenter

Bella Heathcote – Karen

Allison Janney – Mary Weldon

J. K. Simmons – Dr. Lerner

Chris Elliott – Jim

Caroline Aaron – Ellen

Aja Naomi King – Rosa

Professore per amore, il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 3:

Professore per amore, dove vedere il film in tv e in streaming

Come vedere il film Professore per amore in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 27 agosto 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film Professore per amore grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 3 in streaming