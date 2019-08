Il principe Harry va al matrimonio della ex storica. E Meghan?

Il principe Harry al matrimonio della sua ex storica

La loro storia è finita parecchio tempo fa, quindi andare al matrimonio della sua ex storica non dovrebbe creare scompiglio tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Eppure lei, Cressida Bonas, non è stata una delle tante nella vita sentimentale del secondogenito di Carlo e Diana.

No, lei, Cressida era quella che tutti pensavano che avrebbe percorso la navata della Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor e detto “sì” a Harry. Poi le cose sono andate diversamente, ma lei rimane comunque una figura di un certo spessore nella vita del principe Harry.

In questi giorni il nome di Cressida Bonas è tornato agli onori della cronaca per via del suo imminente matrimonio. Ironia della sorte, l’attrice e modella britannica sposerà un altro Harry, ma senza sangue blu. O quasi. Perché Harry Wentworth-Stanley ha parecchi collegamenti con altri membri della Royal Family e anche le sue origini sono tutt’altro che umili. Insomma, anche stavolta Cressida casca bene.

I duchi di Sussex compaiono nella lista degli invitati, ma quel che è in dubbio al momento è se i due andranno insieme alle nozze della ex storica di Harry oppure se il principe andrà da solo, non accompagnato. Secondo Cosmopolitan Us, pare che Meghan non abbia granché voglia di partecipare al matrimonio di Cressida. E come darle torto.

Non deve essere particolarmente piacevole andare al matrimonio della ex del proprio marito. Harry pare proprio che ci sarà lo farà sarà anche per una formalità a cui il principe non può sottrarsi: Cressida Bonas, infatti, è stata invitata e ha partecipato – con un pizzico di imbarazzo – alle nozze del 18 maggio del 2018 di Harry e Meghan Markle.

Sui tabloid britannici si assicura la presenza di Harry l matrimonio al matrimonio della ex, “perché è rimasto in ottimi rapporti con Cressida, che non ha mai detto una parola in pubblico sulla sua relazione con il principe, senza contare che è anche in buonissimi rapporti con la mamma dello sposo, Clare Milford Haven”.

Quel che è certo è che Meghan non si trova affatto a suo agio con le ex del suo Harry. L’antipatia più grande è sicuramente per Chelsey, che con il marito è stata fidanzata per ben sette anni. Un aneddoto succulento è che il giorno delle nozze di Harry e Meghan Chelsey, invitata, è rimasta fuori dal party nuziale che si sarebbe tenuto la sera a Fragmore Cottage.