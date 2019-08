Previsioni meteo di oggi, 27 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 26 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 27 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 27 agosto 2019 | NORD

Al nord previste nubi compatte sulle aree alpine ed appenniniche con deboli rovesci, in alcuni casi temporali, in assorbimento durante le ore serali, tranne sui rilievi più occidentali dove i fenomeni si attarderanno anche nelle ore notturne. Cielo sereno o velato altrove.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro e sulla Sardegna cielo limpido al primo mattino. Con il passare delle ore però moderato sviluppo di nubi cumuliformi sparse con associati rovesci o temporali pomeridiani, in particolare a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne. Durante la serata generale miglioramento con esaurimento delle precipitazioni ed estesa nuvolosità alta e sottile.

SUD E SICILIA

Al sud condizioni di bel tempo, a parte qualche annuvolamento ad evoluzione diurna durante le ore più calde della giornata e che sarà in grado di dar luogo a locali temporali sulle aree montuose e a ridosso dei rilievi orientali della Sicilia.

Previsioni meteo oggi martedì 27 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime stazionarie. Massime senza particolari variazioni al nord-ovest, Sardegna centro-orientale, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia orientale. In aumento sul resto dell’Italia.

VENTI

Venti deboli variabili con prevalenza del regime di brezza lungo le coste.

Previsioni meteo oggi martedì 27 agosto 2019 | MARI

Da mosso a molto mosso il canale di Sardegna. Da poco mossi a mossi il Tirreno meridionale ad ovest, lo stretto di Sicilia e lo Ionio. Poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.