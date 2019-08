La pasta alla Norma è uno dei simboli della cucina siciliana: un piatto gustoso condito con pomodoro fresco, una cascata di melanzane fritte e l’aggiunta di foglie di basilico fresco e una generosa grattugiata di ricotta salata. Una prelibatezza apprezzata in tutto il mondo. La specialità culinaria nasce a Catania dove venne realizzata come omaggio culinario alla più bella opera del celebre compositore Vincenzo Bellini: la Norma.

Tutti i profumi mediterranei riuniti in un unico piatto. La pasta alla Norma è una pietanza dal gusto unico e avvolgente, un piatto vegetariano, preparato con ingredienti semplici e genuini. Ma come si fa la pasta alla norma? Qual è la ricetta originale? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

INGREDIENTI

Sedani Rigati 320 g

Ricotta salata 200 g

Melanzane 500 g

Olio extravergine d’oliva 1 filo

Aglio 2 spicchi

Pomodori ramati 850 g

Basilico fresco 10 g

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b per friggere

PREPARAZIONE

Come si fa la pasta alla Norma? Niente panico, ecco il procedimento passo dopo passo:

Prendete i pomodori ramati, sciacquateli, asciugateli e tagliateli in quarti In un tegame dal fondo spesso versate un filo d’olio e ponete a soffriggere due spicchi d’aglio puliti e interi. Quando l’aglio avrà soffritto qualche istante (attenzione: solo qualche istante), versate i pomodori nel tegame Cuocete a fuoco bassissimo coprendo con coperchio per una ventina di minuti. I pomodori dovranno rilasciare un sughetto liquido Una volta pronti trasferiteli in un passaverdure e passateli in modo da ottenere una polpa sugosa e liscia. Trasferite tutto nuovamente in tegame, salate e cuocete ancora per 10-15 minuti fino a quando non si sarà ristretto. Mettete a bollire un tegame con abbondante acqua da salare a bollore e una volta raggiunto il bollore salate. Nell’attesa che l’acqua bolla, lavate le melanzane, asciugatele bene e spuntatele, quindi tagliatele a fettine di pochi mm Friggete le melanzane in abbondante olio extravergine d’oliva scaldato alla temperatura di 170 gradi senza superarli (mantenete costante la temperatura friggendo poche melanzane alla volta) Una volta fritte, trasferitele su un foglio di carta per fritti per far assorbire l’olio in eccesso e salatele. Cuocete la pasta al dente e quando sarà quasi pronta, versate le foglie di basilico nel sugo a fuoco spento, mescolate e aggiungete la pasta scolata direttamente nel tegame. Trasferite sui piatti da portata la pasta, condite con abbondanti fette di melanzane fritte ciascuna porzione, infine spolverizzate con ricotta salata con la grattugia a maglie grosse.

Ora non dovete far altro che gustarvi la vostra pasta alla Norma. Ps piccoli consigli: usate la pasta corta e meglio gustarsi la pasta appena fatta. Non surgelatela.

