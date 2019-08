Oroscopo Paolo Fox domani 28 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 28 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, mercoledì 28 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 28 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, sono giornate in cui potrete fare scorta di gratificazioni. Soprattutto i liberi professionisti vedranno andare ottimamente i propri affari. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, anche lì non potete proprio lamentarvi: da inizio a fine agosto è stata un’escalation della passione con il partner.

Cari Toro, avete avuto estati migliori di questa, decisamente. La buona notizia, però, è che sta finendo e per l’autunno le stelle hanno buone notizie per voi: riuscirete a vincere delle battaglie che combattete da tempo, quindi salvate le energie e non perdete tempo con liti familiari.

Amici dei Gemelli, a volte malumore e nervosismo sono incontenibili per voi, che comunque avete avuto a che fare con un anno difficile. E riversate tutto sul partner, la vostra spalla per ogni problema: non se lo merita, quindi limitate l’aggressività e andate a correre per sfogarvi un po’.

Amici del Cancro, buone notizie a livello finanziario. Il lavoro va bene e vi riempie di soddisfazioni, non solo monetarie, il che si va riflettere anche sugli altri settori della vostra vita. Fate solo attenzione a non fidarvi troppo del prossimo, perché non tutti hanno a cuore la vostra serenità, anzi.

Cari Leone, l’oroscopo di domani di Paolo Fox questo 28 agosto per voi vede un Giove in ottima posizione per quanto riguarda le questioni lavorative. Vi sentite appagati dalla vostra attività e questa è per voi la cosa più importante. Ma ce ne è anche un’altra, l’amore, e sono in arrivo importanti novità.

Oroscopo Paolo Fox domani 28 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, le stelle favoriscono qualsiasi tipo di vostra iniziativa, quindi approfittatene e portate avanti i nuovi progetti che avete già messo in cantiere. Nessuna difficoltà di frapporrà tra voi e l’obiettivo. Probabili, inoltre, i trasferimenti.

Cari Bilancia, avete deciso di rimettervi in forma e questo è il momento giusto per farlo. Le stelle, infatti, vi daranno una mano se avete deciso di iniziare una dieta, un percorso in palestra o una terapia detox. Vi sentite già più affascinanti e chissà che a notarlo non sarà proprio la persona che vi fa battere il cuore.

Amici dello Scorpione, continua la risalita da un periodo un po’ cupo in cui vi siete sentiti decisamente depressi. Il motivo è essenzialmente legato alle questioni professionali, ma ora potrebbe esserci una svolta: una chiamata molto attesa potrebbe arrivare, quindi tenete d’occhio il telefono.

Oroscopo Paolo Fox domani 28 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, mercoledì 28 agosto è una giornata in cui potreste pensare di mettere a tacere alcuni dubbi su una questione per voi molto importante. Per farlo, però, è necessario armarsi di santa pazienza: pensate di riuscirci?

Cari Capricorno, siete particolarmente concentrati sui vostri affari. Avete in mente di rivoluzionare la vostra situazione professionale, magari smettendo di fare il dipendente e mettendovi in proprio. Attenzione a non trascurare troppo gli affetti.

Amici dell’Acquario, nella giornata di domani avrete voglia di mandare tutto all’aria e ricominciare da capo. Solo che non è possibile, soprattutto se di mezzo ci sono responsabilità importanti, figli e famiglia. I single, invece, utilizzeranno questo nervosismo e lo tramuteranno in energia positiva per fare nuove conoscenze.

Cari Pesci, avete perso così tanto tempo ed energie a rincorrere qualcuno che ora vi sentite svuotati di tutte le migliori energie. Proprio ora che chi avete rincorso adesso rincorre voi: probabilmente avete cambiato idea e state guardando già verso nuovi orizzonti.

