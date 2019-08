Oroscopo Paolo Fox 27 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 27 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 27 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, il consiglio delle stelle è di riflettere molto prima di prendere qualsiasi iniziativa. In questa giornata infatti sarete un po’ più goffi del solito e potreste creare danni senza nemmeno rendervene conto. In amore e sul lavoro non mancano le preoccupazioni, ma cercate di non dare in escandescenze. Da domani andrà tutto per il meglio.

Il Toro si alza in un turbine di energie positive. Merito di una persona speciale, che vi dimostra affetto in tutti i modi, ma anche della sicurezza che avete nelle vostre capacità. In questa giornata approfittate del vostro buonumore per costruire qualcosa di importante anche al lavoro. Con l’arrivo dell’autunno le vostre responsabilità aumenteranno. Ma voi siete pronti.

Amici dei Gemelli, è un periodo proprio no per voi. Ultimamente siete scontrosi, nervosi e sempre pronti a puntare il dito contro gli altri. Soprattutto contro coloro che fanno di tutto per rendervi felici e accontentarvi in ogni vostro pazzo capriccio. Perché fate così? Le stelle vi consigliano di risolvere tutti i vostri dilemmi interiori, prima che sia troppo tardi e feriate seriamente le persone per voi speciali.

Per il Cancro è in arrivo una giornata un po’ surreale. Siete in una fase fortunata del vostro mese, eppure continuate a pagare ben oltre il dovuto un errore grossolano che avete commesso con il partner. Cercate di farvi perdonare, ma nel frattempo non abbassatevi troppo. Avete la coscienza pulita, cercate di far valere anche le vostre ragioni.

Amici del Leone, in questo martedì 27 agosto 2019 la Luna entra nel vostro segno e non può che darvi un’influenza positiva. Soprattutto dal punto di vista dell’amore, dove vivrete ottimi momenti con il partner. I vostri desideri si realizzeranno presto, ma nel frattempo voi osate senza pensare alle possibili conseguenze negative delle vostre azioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2019 | Vergine

Per la Vergine si apre un martedì oltre le attese. Anche per voi l’amore è un argomento molto positivo ultimamente: merito del partner, che vi sta vicino in ogni momento e con cui il rapporto è sempre più positivo. Bene anche sul lavoro, dove sono in arrivo novità positive per voi e per i colleghi del vostro team.

Amici della Bilancia, questo martedì avrà delle tinte molto positive in amore. Soprattutto per coloro tra voi che sono single. Buone possibilità di incontri galanti in serata. State attenti alle conoscenze in comune con i vostri più grandi amici. Tra loro potrebbe nascondersi una persona speciale, che aspetta solo di incontrarvi. Qualche contrattempo in famiglia, ma niente di grave.

Lo Scorpione sta vivendo una seconda rinascita dopo un’estate passata all’ombra della delusione, soprattutto in ambito professionale. Finalmente state raccogliendo le prime soddisfazioni, dopo un anno intero a sgobbare senza mai alzare la cresta o dire qualcosa di troppo. Vi meritate tutto: non badate alle parole, cariche di invidia, di alcuni colleghi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2019 | Sagittario

Il Sagittario è pronto a vivere una giornata all’insegna dei grandi cambiamenti. Avete preso delle decisioni di certo decisive, che vi hanno fatto guadagnare anche qualche protesta in famiglia, ma siete convinti delle vostre scelte. Difendetele fino alla fine, senza cadere nelle provocazioni che qualcuno prova a fare nei vostri confronti.

Amici del Capricorno, state facendo fatica a scrollarvi di dosso alcuni retaggi del passato. Avete scelto di mettere una pietra sopra ad alcune questioni, perché adesso avete dei ripensamenti? In questo martedì 27 agosto, le stelle vi invitano a non voltarvi più indietro. Anzi, cercate il meglio nel vostro futuro. Soprattutto in amore: ve lo meritate.

L’Acquario è pronto a vivere un martedì all’insegna della routine. Tante le commissioni da sbrigare e poco il tempo a vostra disposizione. Per fare tutto ciò che avete in programma sarete costretti ai salti mortali. Occhio a qualche spesa eccessiva: cercate di controllarvi maggiormente e di non farvi abbindolare da certi annunci, soprattutto online.

Amici dei Pesci, preparatevi a una giornata decisamente da dimenticare. Vi sentite sottotono fisicamente e mentalmente, soprattutto perché in famiglia ultimamente avete ricevuto solo cattive notizie. Quando si ha a che fare con la salute, purtroppo, c’è poco da essere felici. Le stelle comunque vi consigliano di provare a cogliere il meglio in questa giornata.

