Oroscopo di oggi 27 agosto | Previsioni | Del giorno | Astrologia | TPI | Segni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 27 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, martedì 27 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 27 agosto 2019

Amici dell’Ariete, non sarete in grande forma in questo martedì. Anzi, il malumore la farà da padrone, ma per fortuna non sarà nulla di eccessivamente invalidante. La Luna entra in Cancro e vi permette di bilanciare il cattivo umore con una giornata senza grossi intoppi e anche con qualche soddisfazione, soprattutto a sera. Qualche contrattempo in famiglia.

Per il Toro si apre un martedì 27 agosto 2019 all’insegna della tranquillità. Non tanto perché non avrete problemi o contrattempi, ma soprattutto perché deciderete di vivere questo giorno in modalità zen. Niente potrà toccare il vostro umore. Neanche qualche discussione di troppo in famiglia, che sarete bravi a risolvere cercando e trovando il giusto compromesso.

Oroscopo di oggi 27 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, nella prima parte di questo martedì non ci sarà spazio per molti sorrisi. Le stelle, infatti, non saranno particolarmente benevole con voi e dovrete impegnarvi a fondo per non rendere questa giornata davvero disastrosa. Per fortuna, però, siete lucidi e in gran forma e riuscirete a trovare il lato positivo anche in mezzo alle sventure.

Il Cancro avrà diverse gatte da pelare in famiglia. Dovete infatti mettere in chiaro alcune questioni, visto che certe persone a voi vicine non fanno altro che ficcare il naso nei vostri affari. Siate fermi e duri nelle vostre decisioni, anche a costo di ferire qualcuno. Con il giusto dialogo, in fondo, riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo e fare anche crescere il rapporto di famiglia.

Amici del Leone, in questo martedì 27 agosto 2019 siete davvero in splendida forma. Fin da quando aprite gli occhi avete un grande sorriso stampato sulla faccia. Il merito è del Sole che fa bene al vostro segno e vi dà un grande slancio, soprattutto nelle discipline sportive. Approfittatene per prendervi delle belle soddisfazioni anche a lavoro.

Oroscopo di oggi 27 agosto 2019 | Vergine

Anche per la Vergine prosegue una settimana all’insegna dell’armonia di coppia e della felicità. In amore va tutto a gonfie vele, soprattutto perché il rapporto con il partner è arrivato a un punto di grande maturità, dove non c’è spazio per incomprensioni o inutili gelosie. Buone prospettive anche negli affari e sul lavoro, grazie a Urano e Saturno in quadratura positiva.

La Bilancia risente dell’influenza positiva della Luna, che entra nel segno e assicura momenti di estasi e relax. Per molti di voi è ancora piena estate e allora pensate soltanto a divertirvi, rimandando le questioni di lavoro o personali a domani. Nel frattempo, però, cercate di tenere a freno la vostra lingua: c’è il rischio di ferire persone che vi vogliono molto bene.

Amici dello Scorpione, in questo martedì ritroverete un po’ di entusiasmo e soprattutto un buon equilibrio. Sono state settimane complicate per voi, e non è detto che le prossime non lo saranno altrettanto. Ma per oggi fermatevi, non pensate a nulla, se non a rilassarvi e passare del tempo con le persone a cui volete bene. Siete sulla strada giusta per risalire definitivamente la china.

Oroscopo di oggi 27 agosto 2019 | Sagittario

Per il Sagittario sarà un martedì ricco di sorprese e nuove iniziative. Anche voi siete in netta ripresa rispetto ai giorni scorsi. Al punto che, nella vostra routine quotidiana, sarete pieni di energia e con tanta voglia di fare. Occhio al rapporto con alcuni colleghi, che si sta velocemente deteriorando. Cercate di fare qualcosa prima che sia troppo tardi per rimediare.

Amici del Capricorno, siete in ottima forma e soprattutto avete una gran voglia di socializzare. Raramente, nelle ultime settimane, avete avuto così tanta voglia di fare, uscire e divertirvi. Approfittatene per passare del tempo con gli amici di sempre e, perché no, se siete single andate a caccia di divertimenti e avventure. Prima che torni il vostro consueto malumore.

Per l’Acquario è in arrivo un martedì 27 agosto 2019 al di sopra delle aspettative. Giove entra in Sagittario e vi garantisce una grossa spinta, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Sarete ricchi di buone idee e motivati a portare a termine importanti progetti. Siete dei veri leader e molti colleghi ve lo riconoscono. E non c’è per voi soddisfazione più grande.

Per i Pesci una buona Luna in entrata in Cancro garantisce ottime notizie. La vostra sensibilità, già di per sé molto elevata e apprezzata da tutti, aumenterà ancora di più. Al punto che proverete molta empatia per una persona a voi cara, che vi confessa ciò che più la fa soffrire. Continuate a essere comprensivi e accoglienti con gli altri. Ne beneficerà anche il vostro umore.

