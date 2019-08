Oroscopo di domani 28 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 28 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 28 agosto 2019:

Ariete

Per l’Ariete si preannuncia un mercoledì di fine agosto nella norma. L’estate ormai sta per finire, ma nonostante tutto il vostro umore non risentirà del ritorno alla solita vita, sebbene il vostro lavoro non vi soddisfi più di tanto. In questa giornata, vivete momenti decisamente divertenti e densi di passione con il partner, mentre se siete single sarete pervasi da una bella sensazione di ottimismo sui prossimi possibili incontri.

Toro

Anche per il Toro è in arrivo un mercoledì 28 agosto 2019 tutto sommato positivo. In amore avrete un’idea per un possibile viaggio insieme al partner: quest’ultimo resterà davvero a bocca aperta, sarete bravi e pieni di sorprese. Se siete single, invece, sfruttate l’ondata positiva per guardare con fiducia al futuro. Sul lavoro, invece, si apre per voi qualche opportunità. Ma occhio anche all’opportunismo di alcuni colleghi sciacalli.

Oroscopo di domani 28 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, per voi questo mercoledì non porterà in dote grosse novità, ma solo qualche grattacapo in più, soprattutto sul lavoro. Venere è in opposizione a Nettuno e fa sentire le influenze anche sul vostro umore e sulla vostra voglia di fare. Qualche superiore se ne accorgerà. Cercate di impegnarvi al massimo, senza pensare anche a qualche discussione avuta recentemente in famiglia.

Cancro

Per il Cancro si apre una giornata a dir poco fantastica. In questo mercoledì le vostre quotazioni sono in netto rialzo, soprattutto in amore. Avete passato da poco una crisi di coppia senza precedenti e adesso vi riaffacciate al futuro con rinnovato entusiasmo. Coloro tra voi che sono single, invece, incontreranno ancora qualche difficoltà prima di trovare la persona giusta. Grandi novità in arrivo anche nel lavoro.

Leone

Siete il segno del giorno, voi del Leone. Il motivo sta soprattutto nella vostra grande voglia di fare: risulterete contagiosi per tutti coloro che vi stanno attorno. Non mancherà anche un pizzico di fortuna, portato dalle stelle, che vi farà sfruttare al meglio una grossa occasione che vi troverete davanti. Ricordatevi di passare del tempo con la vostra famiglia, che ultimamente avete trascurato non poco.

Oroscopo di domani 28 agosto 2019 | Vergine

Voi della Vergine siete in attesa semplicemente di un po’ di normalità, dopo un periodo pieno di grandi ascese seguite da pesanti ricadute. In questo mercoledì volete fare solo l’ordinaria amministrazione, senza esporvi troppo sul lavoro e senza intraprendere alcuni delicati discorsi in famiglia. Per le questioni più serie ci sarà tempo più avanti.

Bilancia

Amici della Bilancia, la Luna entra nel Leone e vi regala una giornata a dir poco fantastica. Prenderete delle belle iniziative sentimentali e coloro tra voi che sono single, ma che corteggiano una persona da un po’ di tempo, finalmente inizieranno a vedere i primi spiragli di speranza. È un momento favorevole anche per gli affari, grazie anche ai vostri rinnovati entusiasmo e ottimismo. Approfittatene.

Scorpione

Lo Scorpione torna a sudare e non per il caldo. Siete usciti da poco da un periodo abbastanza negativo, fatto da grossi sconvolgimenti e da traumi che fate ancora fatica a smaltire. Ma da domani, la strada per voi tornerà in salita. Occhio al lavoro, dove ultimamente siete stati molto nervosi attirando le antipatie di molti colleghi. Cercate di essere più collaborativi. E anche più presenti in famiglia.

Oroscopo di domani 28 agosto 2019 | Sagittario

Il Sagittario ha di che sorridere, guardando a questo mercoledì. Le stelle infatti tornano benevole nei vostri confronti e vi sentite pronti a prendere una decisione importante che state rimandando ormai da troppo tempo. Se siete single, sono previste per voi buone possibilità di fare nuove conoscenze. Sfruttate gli amici, in senso buono. E date sfogo alle vostre abilità oratorie.

Capricorno

Avete vissuto giorni migliori, voi del Capricorno. Ma in fondo non avete molto di cui lamentarvi, guardando le previsioni per domani, 28 agosto 2019. Le stelle infatti vi garantiscono una giornata piena di relax. Al limite della noia, è vero. Ma avete bisogno anche di ricaricare le batterie, visto che dovrete affrontare un inverno ricco di novità, non sempre piacevoli. Abbiate fiducia comunque nel futuro.

Acquario

Quanto stress per voi dell’Acquario. In questo mercoledì sarete sommersi di commissioni. E anche a lavoro la situazione non è delle migliori: per molti di voi, il ritorno dalle ferie è coinciso con una gran mole di lavoro da recuperare. Non sapete da dove iniziare e la cosa vi getta nel panico. Il consiglio delle stelle è di chiedere aiuto a qualche collega fidato. Non sempre fare da soli è la miglior soluzione.

Pesci

Per i Pesci è in arrivo un mercoledì abbastanza dignitoso, durante il quale regnerà la tranquillità. In amore siete in attesa di qualche novità dal partner, che ultimamente è sembrato poco convinto della vostra relazione. Tuttavia, con il giusto dialogo, riuscirete a capire qual è la causa di tutti i problemi. E non è detto che già entro oggi la vostra crisi di coppia non possa già rientrare. Abbiate fiducia.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 28 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

