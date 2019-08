Oroscopo Branko 27 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 27 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 agosto 2019.







Ariete

Cari amici dell’Ariete, oggi la Luna passa in Cancro e non è un passaggio che avrà degli effetti positivi per voi. Qualche discussione in famiglia farà peggiorare la vostra condizione fisica, provocandovi bruciori di stomaco e nervosismo. Cercate di non discutere.

Toro Cari Toro, una serie di stelle luminosissime splendono nel vostro cielo. Avete ritrovato tutto il vostro entusiasmo, soprattutto sul lavoro, dove le vostre proposte saranno particolarmente apprezzate e non vi mancherà, in questi giorni, tutto il sostegno materiale e morale necessario.

Oroscopo Branko 27 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, il vostro rapporto di coppia si è un po’ ingrigito ed è necessario ravvivarne un po’ i colori: provate a fare una proposta del tutto nuova al vostro partner, farà bene a lui e anche a voi. Una ventata di aria fresca è proprio quel che ci vuole per uscire rinnovati e ristorati da una calda estate.

Cari Cancro, oggi vi sentite un po’ nostalgici. Volete farvi riscaldare, nonostante il clima, dal calore di vecchi sentimenti, visto che nell’ultimo periodo vi siete un po’ “infreddoliti” in amore. Ma attenzione, questa sorta di debolezza può divenire una virtù.

Cari Leone, novità professionali in arrivo. Con tutta probabilità vi ritroverete a fare le valigie molto presto e ad intraprendere un’esperienza nuova ed estremamente stimolante. Certo non potete tirarvi indietro ma, in effetti, non avete nessuna intenzione di farlo.

Oroscopo Branko 27 agosto 2019 | Vergine

La vostra è una settimana davvero fortunata, cari nati della Vergine. Le stelle consigliano di sfruttarla al meglio, riprendendo in mano tutte le vostre relazioni sociali e lavorative: è il momento giusto per sviluppare nuovi rapporti e collaborazioni.

Cari Bilancia, purtroppo oggi non è una buona giornata per voi. Con la Luna in Cancro, infatti, i vostri affari non decollano; siete distratti, poco concentrati, poco acuti. Il consiglio è infatti quello di non concludere affari importanti, perché potreste prendere qualche bella fregatura. Rimandate le strette di mano.

Cari Scorpione, dopo un periodo difficile vi sentite improvvisamente sereni, felici, ristorati. Le delusioni sul lavoro sono ormai alle spalle e una forza rinnovatrice guiderà le vostre prossime settimane. Anche sul fronte vita privata non potete lamentarvi, vi godrete gli affetti e la casa nel modo più giusto.

Oroscopo Branko 27 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, avete dei progetti in cantiere a livello lavorativo ma le stelle consigliano di attendere settembre prima di poggiare la prima pietra. Ci vorrà ancora qualche giorno affinché i pianeti si allineino nel modo a voi più favorevole. Portate pazienza e avrete gloria.

Capricorno

Cari Capricorno, questa Luna in Cancro vi rende instabili ed emotivi. Improvvisamente vi sentite molto in colpa per aver turbato il partner con discussioni decisamente evitabili e volete recuperare, mostrare il vostro amore e ringraziarlo per la sua pazienza.

Acquario

Cari Acquario, c’è qualche scossa di terremoto dentro di voi e forse è il caso di aspettare un assestamento prima di esternare questo stato d’animo. Probabilmente provochereste più danni che altro: chi l’ha detto che tacere a volte non sia più utile?

Pesci

Cari Pesci, le stelle dicono che in questi giorni è importante che vi facciate aiutare dagli amici nel mettere a posto alcune parti della vostra vita. I rapporti devono essere coltivati e voi lo sapete bene: i vostri affetti saranno ben felici di rendersi utili per il vostro benessere psico-fisico.