Sono passate ormai due settimane dalla scomparsa della conduttrice de Le Iene Nadia Toffa, morta di cancro dopo due anni di lotta contro la malattia, e in tanti si chiedono che fine abbia fatto Totò, la sua inseparabile cagnolina.

I fan che hanno seguito la convalescenza della giornalista passo dopo passo, soprattutto sui social, si ricorderanno sicuramente della mascotte che le ha tenuto compagnia durante il periodo di malattia: la cagnolina Totò.

Nadia Toffa l’aveva presa con sé a ottobre 2018, dandole in benvenuto con queste parole:

“Ciaoooo!! 😃Lei è la new entry in casa Toffa. Si chiama Totó (vi piace?) ed è femmina. Erano 6 cuccioli. Difficile mantenerli tutti e quindi perché non dare una mano alla signora che era la loro padrona che non poteva tenerli tutti. Viva gli animali. Tutti. Ti danno amore incondizionato. Amo i cani. Voi? Gatto o cane? Ne avete? Come si chiamano? Tiene i piedi come me a papera! Identiche! Separate alla nascita…”

Ed è sempre con lei che si è fotografata nell’ultimo post condiviso il 1 luglio, prima della scomparsa. Nadia Toffa scriveva: “Io e Totò unite contro l’afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti”. Nella foto, Nadia Toffa appariva abbracciata alla sua cagnolina.

“Qualcuno mi sa dire come sta la sua cagnolina Totó? Anche a lei, Nadia mancherà come l’aria. Abbraccio tutta la famiglia Toffa, colpita 2 volte, con il cuore colmo di amore”, scrive un utente social a commento dell’ultima immagine condivisa dalla giornalista insieme a Totò.

E come lei tanti follower a commento di diversi post.

Dove sarà adesso l’amata cagnolina di Nadia Toffa?

Durante le cure, quando la cucciola non poteva stare con la padrona, Totò è rimasta con i parenti della conduttrice tv, e sembra che anche ora la cagnolina adottata da Nadia Toffa, rimasta senza padrona, sia stata affidata alla famiglia di Nadia. Ma certamente non si sentirà mai accudita e coccolata come quando conviveva con la sua padroncina.

