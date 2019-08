Accordo Mediaset-Amazon: Made in Italy in anteprima su Prime Video

Made in Italy, la nuova e attesa serie tv Mediaset che racconta il boom della moda in una ricca Milano degli anni Settanta, verrà trasmessa in anteprima esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal prossimo autunno. L’azienda televisiva di Cologno Monzese e il servizio di video streaming di Amazon hanno infatti firmato un importante accordo commerciale, il quale rappresenta un esordio per entrambe le società.

Mediaset, infatti, così facendo punta a valorizzare una sua produzione e ne favorisce la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming comunque molto utilizzato. Dall’altro lato,invece, Prime Video decide di investire sui diritti di prima visione relativamente a una produzione tutta italiana. “Si tratta di un’intesa rilevante con un partner di prima grandezza come Prime Video, servizio di streaming globale che ha scelto un prodotto ideato e realizzato dalla TaoDue del Gruppo Mediaset in coproduzione con The Family, per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia. Un riconoscimento oggettivo della qualità produttiva e della modernità della nuova linea editoriale dei contenuti seriali Mediaset. Un apprezzamento significativo in termini economici e gratificante in termini artistici”, è stata infatti l’orgogliosa nota diffusa dall’ufficio stampa di Mediaset.

Di cosa parla Made in Italy?

Made in Italy sarà quindi trasmessa su Amazon Prime Video il prossimo autunno e successivamente su Canale 5. Ma qual è la trama? Chi fa parte del cast? La nuova serie, come già anticipato, è ambientata in quella che ancora oggi è la capitale della moda, Milano, in quegli anni Settanta che hanno visto l’esplosione del settore del fashion. È proprio in questo periodo, infatti, che i diversi talentuosi stilisti hanno portato l’Italia a raggiungere le vette dell’eccellenza in questo campo.

Per quanto riguarda il cast, non mancano attori d’eccezione: come protagoniste ci sono infatti Margherita Buy e Greta Ferro. Ma le aspettative più alte sono per la cura dei costumi, delle ambientazioni e delle scenografie.

A Napoli il quartiere de “L’Amica Geniale” rinasce con uno straordinario murale