Il Re Netflix, il nuovo film con Timothée Chalamet: ecco di cosa parla

Il Re è il nuovo film prodotto da Netflix e diretto da David Michod (War Machine) che arriva in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 fuori concorso.

Il film sarà presentato durante i 10 giorni della Mostra e potrà contare per l’occasione sul suo attore protagonista, Timothée Chalamet.

Il Re (The King in lingua originale) non è altro che l’adattamento cinematografico di Enrico IV ed Enrico V di William Shakespeare. Timothée Chalamet interpreta Enrico V, diventato re in seguito alla morte del padre, e dovrà affrontare una vita che non ha mai voluto, una vita di politica e guerra.

Il Re Netflix | La trama

Hal è un principe ribelle, riluttante erede al trono britannico. Suo padre è morto ed è costretto a indossare la corona pur contro la sua volontà. Hal non ha mai voluto sottostare alla legge e ha voltato le spalle alla vita di corte, preferendone una tra la gente comune.

Quando il padre autoritario muore, Hal viene proclamato Re Enrico V ed è costretto a tornare sui propri passi, vivendo il suo destino.

Il giovane Re è costretto a rapportarsi con la realtà dalla quale è sempre scappato, destreggiandosi tra scelte politiche a palazzo e il caos della guerra. In più, il giovane Hal è costretto ad affrontare i fantasmi del passato, i legami emotivi della vita precedente, tra cui il rapporto con il suo più caro amico e mentore, l’anziano baronetto alcolizzato John Falstaff (Joel Endgerton). ù

Il Re Netflix | Il cast | Chi è Timothée Chalamet

Nel cast de Il Re vediamo come protagonista Timothée Chalamet: classe 1995, l’attore franco-statunitense ha recitato in piccole parti in serie tv come Law & Order, poi è approdato sul grande schermo con Interstellar e Lady Bird. Il successo è arrivato con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, dove ha interpretato Elio Perlman.

Oltre a Chalamet, vediamo anche Joel Edgerton, Robert Pattinson, Sean Harris, Lily-Rose Depp, Thomasin McKenzie e Ben Mendelsohn.

Il Re arriverà su Netflix nell’autunn 2019.

Dieci serie tv Netflix per imparare l’inglese: le più efficaci