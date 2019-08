Governo news: le ultime notizie di oggi

È il giorno decisivo della trattativa Pd-M5S per un accordo di governo, al Quirinale alle 16 inizia il secondo giro di consultazioni del capo dello Stato con presidenti delle Camere e partiti: qui elenchiamo tutte le principali news della giornata di oggi, martedì 27 agosto 2019.

Dopo i colloqui di ieri tra i vertici di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sono stati programmati per oggi nuovi incontri. Nella giornata di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono per la prima volta a un tavolo. In serata il segretario Dem e il capo politico M5S si sono visti anche con il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, ora in pole per un nuovo incarico. Con loro anche il vicesegretario Pd Andrea Orlando.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Governo news: la diretta LIVE

ore 11,45 – Fonti M5S: “Di Maio non ha mai chiesto il Viminale”. La replica del Movimento 5 Stelle alle accuse del Pd non si è fatta attendere. “Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S. Prima per noi vengono i temi”, hanno riferito alle agenzie di stampa fonti M5S.

ore 11,35 – Fonti Pd: “Trattativa a rischio per le ambizioni di Di Maio” – Le fonti parlamentari del Pd attaccano Di Maio. Secondo i Dem la trattativa con il Movimento 5 Stelle per le ambizioni personali del capo politico pentastellati. “L’accordo di governo – è stato riferito – rischia di saltare per le ambizioni personali di Di Maio che vuole fare il ministro dell’Interno e il vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di ultimatum”.

ore 11,30 – Spunta il 10 novembre come data per il voto – Cominciano a circolare ipotesi sulla data di elezioni anticipate in caso di mancato accordo Pd-M5S. In questa fare non si esclude che domani nelle consultazioni al Quirinale i due partiti possano dare l’indicazione di Conte presidente del Consiglio per poi lasciare a lui verificare, in tempi rapidi, se ci sono le condizioni per formare il governo. Se tutto salterà, c’è già chi ipotizza come data utile per il voto il 10 novembre.

> Come vedere le consultazioni: streaming live e diretta tv video

ore 11,25 – Il nodo della trattativa Pd-M5S: vicepremier e ministeri di peso. Stando a quanto riferito da fonti parlamentari Pd la trattativa con il M5S per un accordo di governo sarebbe bloccata sul nodo dei vicepremier e dei ministeri più pesanti. Non ci sarebbero veti sulla presidenza del Consiglio a Conte ma prima andrebbero sciolti altri nodi. In particolare, come riferito dalle stesse fonti, considerato Conte come esponente M5S, i Dem dovrebbero avere l’unico vicepremier. Inoltre, per dare un segno di svolta sulla politica economica, la delegazione Pd avrebbe chiesto tutti i ministeri economici.

Per ora la delegazione del Movimento 5 Stelle avrebbe detto no alle richieste del Pd, invocando per Di Maio il ruolo di vicepremier e un ministero di peso, come gli Interni. Il Viminale è proprio uno dei nodi: il Pd lo avrebbe chiesto per un suo esponente, o al più una figura terza.

ore 11,20 – Direzione Pd rinviata a domani – Stando a quanto si apprende da fonti Dem la direzione del Pd che avrebbe dovuto tenersi oggi alle 18 al Nazareno è stata rinviata a domattina alle 10.

ore 11,15 – In corso vertice Pd al Nazareno – Dopo l’annullamento dell’incontro tra Zingaretti, Di Maio e Conte a Palazzo Chigi, che era stato programmato per le 11, i vertici del Pd sono riuniti al Nazareno. Il faccia a faccia tra Di Maio, Conte, Zingaretti e il vicesegretario Dem Orlando era stato fissato dopo la riunione di quattro ore di ieri sera.

ore 11,10 – Annullato vertice Di Maio-Zingaretti – Stando a quanto riferito da fonti Dem è stato annullato il vertice in programma delle 11 tra le delegazioni del M5S, Di Maio e Conte, e del Pd, Zingaretti e Orlando. Al Nazareno sarebbe giunta una telefonata da Palazzo Chigi al Nazareno per annullare l’incontro.

ore 10,20 – Di Maio: se non dicono sì a Conte, è inutile vedersi – Stando a quanto riportato dall’Ansa, nella serata di ieri, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con Zingaretti e Conte, Di Maio ai suoi avrebbe detto: “Se non dicono sì a Conte è inutile vedersi, sono stanco dei giochini”.

ore 10,10 – M5S: “Nessun incontro con il Pd senza il sì ufficiale a Conte” – Aumentano le tensioni tra Pd e M5S a circa un’ora dall’incontro tra Zingaretti e Di Maio programmato per le 11. In una nota i pentastellati affermano: “Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok all’incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte”.

“In una fase cosi delicata per il Paese non c’è tempo da perdere. Noi – si legge nella nota del Movimento 5 Stelle – stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato ne di temi ne di legge di bilancio. Così non va proprio bene. Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti”.

ore 10,05 – Tensioni nel M5S – La trattativa sta generando molte tensioni sul fronte interno M5S. Tra i pentastellati il clima è pesante per i malumori dell’area dei favorevoli ad un’alleanza con la Lega, guidata da un esponente di rilievo come Alessandro Di Battista. L’ex parlamentare ieri non era presente al vertice decisivo. È l’ennesimo segnale di una frattura profonda tra i grillini. Sul fronte di Di Battista ci sarebbe anche Davide Casaleggio. Ostile all’alleanza con il PD, caldeggiata invece da Beppe Grillo. (qui l’articolo completo)

ore 10,00 – Continua il totonomi per i ministeri – In queste ore, quando ancora non si conosce l’esito della trattativa Pd-M5S, continuano a ricolare voci sui possibili vicepremier e ministri di un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Secondo le indiscrezioni il Pd vorrebbe il vicesegretario Andrea Orlando o Dario Franceschini come vice del professore. Per l’Economia invece sarebbero in ballo l’esponente Dem Antonio Misiani, l’uscente Giovanni Tria e anche l’ex ministro Pd Pier Carlo Padoan. (qui il totonomi sul governo)

Il M5S preme invece per Di Maio, destinato a conquistare la delega del Viminale.

ore 9,40 – Speranza (Articolo 1): “Si vada fino in fondo” – L’eventuale governo Pd-M5S potrebbe ricevere anche l’appoggio delle forze alla sinistra del Pd. Roberto Speranza, segretario di Articolo 1, spera nell’intesa. “Non può essere un nome a far saltare una sfida così importante”, ha detto in un’intervista a Repubblica. Speranza invita Zingaretti a mantenere salda la rotta verso l’accordo e si dice ottimista sulla trattativa “ma con una certa cautela e altrettanta determinazione nell’intraprendere la strada di un’intesa che credo sia utile al Paese”.

“La nostra – ha sottolineato – non è una posizione improvvisata: è dal 2013, dal tentativo di Bersani, che diciamo che bisogna fare cadere il muro di incomunicabilità tra 5 Stelle e centrosinistra. Nel 2013 abbiamo pagato la loro immaturità. Nel 2018 fu Renzi a bloccare un’intesa che avrebbe evitato la saldatura tra Lega e grillini. Questa volta spero si abbia il coraggio di andare fino in fondo”.

ore 9,35 – Marcucci (pd): “Al M5S abbiamo chiesto discontinuità sia su persone che sul progetto politico”. Che i nodi della trattativa Pd-M5S siano irrisolti viene confermato anche da uno degli esponenti Dem che ha partecipato in prima persona agli incontri con i pentastellati di questi giorni. Il capogruppo al Senato Andrea Marcucci in un’intervista al Messaggero ha dichiarato: “Abbiamo chiesto ai pentastellati discontinuità rispetto al governo precedente sia sulle persone sia sul progetto politico. Gli italiani debbono capire che un nuovo governo non nasce con una semplice sostituzione della Lega con un altro partner ma sulla base di un programma alternativo e con altri interpreti. Ma il problema Conte come persona non c’è e mi permetto di sottolineare, da capogruppo, che nei suoi confronti i Democratici hanno sempre osservato il massimo rispetto istituzionale”.

ore 8,00 – Consultazioni al Quirinale alle 16 – Il secondo giro di consultazioni al Quirinale per verificare se esistono le condizioni per la nascita di un nuovo governo inizia alle ore 16. Nel dettaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà alle 16 la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico, alle 18,20 il gruppo misto del Senato e alle 18,40 il Gruppo misto della Camera.

ore 8,00 – Incontro Zingaretti-Di Maio alle 11 – Dopo il faccia a faccia di 4 ore a Palazzo Chigi di ieri con la presenza anche del premier Conte e del vicesegretario Pd Orlando, Zingaretti e Di Maio si verdranno anche oggi. Il nuovo incontro è programmato per le 11.

ore 8,00 – Trattativa Pd-M5S in salita: i nodi da sciogliere – Sono tanti i nodi da sciogliere nella giornata in breve tempo. Sarebbe ancora aperta la discussione che assumerà Di Maio, mentre Zingaretti dovrebbe rinunciare a dicasteri per restare in Regione. Per quanto riguarda i contenuti ci sarebbero divergenze soprattutto sulla prossima manovra economica, su sicurezza e giustizia. Ma non sarebbe arrivato nemmeno l’ok definitivo del Pd a Conte premier, al Conte bis.

“Siamo al lavoro, ma c’è ancora molto da fare su contenuti e programmi”, hanno affermato fonti Pd quando era ancora in corso da quasi quattro ore il vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni Pd e M5S. Poi, più tardi: “Strada in salita su programma e contenuti, su manovra finanziaria emergono differenze. Domani si continua”. Fonti M5S intanto esprimevano un giudizio duro: “Il Pd oggi non ci ha parlato di programmi o di manovra bensì solo di ministeri”. E ancora: “Il M5S si attende una posizione ufficiale su Giuseppe Conte”.

La giornata di ieri

Ieri, lunedì 26 agosto 2019, Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte si sono visti in serata a Palazzo Chigi. Il vertice è durato 4 ore ma il lungo faccia a faccia non è bastato per trovare la quadra e arrivare a un’intesa per l’alleanza di governo.

Il faccia a faccia è durato dalle 21 all’una di notte. Era la prima volta che Zingaretti, Di Maio e Conte si vedevano per una riunione. Con loro anche il vicesegretario Pd Andrea Orlando. Secondo alcune fonti l’incontro si sarebbe svolto in due tempi, con la presenza di Conte solo in una seconda fase. E i Dem non danno il via libera finale alla riconferma del professore alla presidenza del Consiglio.

Alla fine dell’incontro i M5S hanno avverito che “la pazienza ha un limite”. Secondo il Pd nel corso dell’incontro non si è parlato di nomi, ma ci sarebbe problema di programmi, a partire dalla prossima manovra economica, su cui, hanno fatto sapere i Dem, “emergono differenze”. Stando a quanto riferito dai pentastellati invece gli esponenti Dem hanno “parlato solo di ministeri”, altro che programmi, le correnti Pd fanno sentire il loro peso. Ciascuna delegazione alza la posta.

Non sono state risolte anche questioni di merito e di metodo. Il Pd si è presentato al tavolo con la richiesta ai 5 Stelle di non sottoporre la nascita del governo a un referendum su Rousseau, ma solo al voto dei gruppi parlamentari, per riportare in primo piano la democrazia rappresentativa. Una richiesta che in partenza appare difficilmente accettabile dai pentastellati. E poi c’è il tema della composizione della squadra di governo, a partire dal nodo vicepremier, che potrebbe essere uno solo o anche due. L’ipotesi più accreditata è che ad affiancare Conte vada un solo vice del Pd, magari la vicesegretaria De Micheli o il vicesegretario Orlando.

Crisi di governo: il riassunto della giornata di ieri

I commenti di TPI: