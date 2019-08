Gossip news: le ultime notizie di oggi 27 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, sabato 24 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Gossip news | Anna Tatangelo hot, il buco nel costume è “esagerato”: la foto è virale

La cantante Anna Tatangelo si trova in vacanza in Costa Smeralda con la famiglia (il marito Gigi D’Alessio e il figlio Andrea) e con le sue numerose foto postate su Instagram torna a stupire.

Lo scatto dove metteva in evidenza il suo lato b è stato molto apprezzato dai follower. Ma la compagna di Gigi D’Alessio infiamma il social con l’ultima foto. Anna Tatangelo è in costume, in posa sexy, mostra un sorriso smagliante e un seno prosperoso che si intravede da sotto il costume.

Claudio Caniggia, la moglie Mariana Nannis: “Sta con una prostituta”

L’ex attaccante argentino Claudio Caniggia non se la passa bene con la moglie Mariana. Lui, con alle spalle una grande carriera da calciatore con la maglia del Verona, dell’Atalanta e della Roma, oggi non sembra attraversare una fase felice della sua vita.

A riferirlo è Mariana, con cui l’ex calciatore argentino è sposato dal 1988. Mariana si è lasciata scappare qualche dettaglio sulla vita privata del marito.

In realtà i due da tempo sono al centro del gossip. Tra tradimenti e ospitate in tv, Claudio e Mariana fanno sono stati spesso sotto ai riflettori dei salotti vip. Mariana ha spifferato al mondo intero che il marito ha un’amante e questo chiaramente non le va troppo a genio: “Non siamo separati e ora lei lo fa drogare tutto il giorno. Andrò dagli avvocati”, ha detto stizzita Mariana davanti alle telecamere argentine. (QUI L’ARTICOLO COMPLETO)

