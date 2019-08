Diletta Leotta e lo scatto hot con Federico Balzaretti su Instagram

Diletta Leotta torna in campo. E per l’occasione si presenta a San Siro con un look decisamente provocante. L’inviata di Dazn ha postato su Instagram una foto con Federico Balzaretti, ex giocatore della Roma oggi opinionista, scattata alla fine della partita Inter – Lecce.

Nello scatto Diletta Leotta indossa un pantalone giallo molto attillato e una camicia bianca con una scollatura profonda. La camicia è stretta stretta e il seno prosperoso della soubrette è molto in evidenza.

I follower dell’inviata si sono subito scatenati con i commenti. Tra chi si è lasciato andare ad espliciti apprezzamenti c’è anche chi ha trovato volgare il completo della giornalista sportiva.

La foto hot di Diletta Leotta con Federico Balzaretti conta quasi 300mila like. Gli utenti hanno prima ironizzato sulla somiglianza tra l’ex calciatore e la showgirl. Entrambi biondi con i capelli lunghi. E anche nella scelta degli abiti sembrano somigliarsi. Tutti e due indossano una camicia bianca e anche il pantalone è simile. Giallo per lei e blu per lui.

“Gemelli diversi” recita infatti la didascalia della foto di Diletta Leotta.

Ma gli utenti sono andati oltre la somiglianza dell’aspetto. Si sono soffermati perlopiù su quel particolare per tanti invisibile. La camicia ha delle velate trasparenze.

“La camicia di Diletta sta per esplodere, che davanzale” scrive un follower. “Leotta non puoi uscire vestita così…” la rimprovera un altro. “Se ti parte il bottone, lo uccidi sicuro!!” aggiungono.

“Io i gemelli li vedo solo sotto la tua camicetta” commenta un altro in risposta alla didascalia dell’inviata siciliana.

