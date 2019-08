Le delegazioni di Pd e M5S a confronto alla Camera: ecco la prima foto

Le delegazioni di Pd e M5S a confronto alla Camera: la prima foto

L’incontro tra le delegazioni del M5S e del Pd alla Camera è iniziato intorno alle 18.15 ed è già uscita la prima foto del colloquio tra i due schieramenti. Oggi 27 agosto è iniziato il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo. Domani sono attesi tutti i partiti maggiori ma l’accordo tra Pd e M5S non è ancora stato raggiunto. Per tutto il giorno i due schieramenti hanno discusso attraverso dichiarazioni e indiscrezioni sul nome della premiership e sui ministri di un eventuale governo giallo-rosso.

I primi segnali di distensione sono arrivati intorno alle 16 da parte dei Cinque Stelle, che con una nota hanno dichiarato di accogliere positivamente l’apertura di alcuni dem sul nome di Conte come premier e si sono detti pronti a un dialogo col Pd sui temi e sul programma. I democratici dal canto loro, attraverso il loro capogruppo al Senato Marcucci hanno fatto sapere che rimangono fermi sul no a un incarico di vicepremier a Luigi Di Maio, di cui si era vociferato in mattinata.

Il tavolo di confronto “sui temi” fra le delegazioni dei due partiti si sta tenendo in questo momento a Montecitorio e la discussione potrebbe portare finalmente a un superamento dell’impasse per la formazione di un governo giallo-rosso. All’incontro stanno partecipando i capigruppo alla Camera e al Senato dei due schieramenti: Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli per il M5s, Graziano Delrio e Andrea Marcucci per il Pd. Con loro i vicepresidenti dei gruppi del M5s Francesco Silvestri e Gianluca Perilli, la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli e il coordinatore della segreteria Andrea Martella.

Governo news, il M5S ai dem: “Bene l’apertura su Conte e sì a un dialogo sul programma”. Iniziato l’incontro tra le delegazioni del Pd e del M5S