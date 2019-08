Dan Bilzerian

È conosciuto come il Re di Instagram e, infatti, su questo social network, Dan Bilzerian conta ben 28 milioni di followers. Popolarissimo in ogni angolo del globo, Dan è un vero e proprio influencer, anche se quella che vediamo sui social è solo una parte della sua vita.

Se si dovesse dire per cosa è famoso Dan Bilzerian nel mondo potremmo riassumerlo in tre concetti: armi, donne, vita sregolata. E, infatti, quello che mostra ai suoi milioni di followers è proprio una vita all’insegna dell’agio e degli eccessi.

Basta scorrere le foto sul suo account di Instagram per vedersi davanti una quantità ingente di foto in cui il muscoloso Dan appare in compagnia di bellissime ragazze a bordo piscina o in party pazzeschi.

Ma a rendere celebre Dan Bilzerian nel mondo è anche il suo patrimonio enorme. Gli scatti che posta sui social trasudano ricchezza e, infatti, il suo conto in banca è decisamente gonfio. Da quello che racconta lui, la ricchezza arriva dal poker: Dan Bilzerian è un grande giocatore e pare sia riuscito a raggranellare parecchio con le carte. Ma, in realtà, arriva da una famiglia tutt’altro che umile e questo lo ha aiutato a metter su il suo impero.

Dan Bilzerian: chi è la leggenda di Instagram

Classe 1980, Dan Bilzerian nasce in Florida, nella città di Tampa. Il suo cognome, però, rimanda a origini diverse: infatti la sua famiglia è armena. Papà Paul lavora nel mondo della finanza, mentre Adam, il fratello, ha seguito le orme di Dan dandosi al poker.

Sebbene il giovane Dan dopo la fine del liceo avesse deciso di iscriversi all’università (per seguire un corso di criminologia), non finì mai gli studi e, anzi, per un periodo si arruolò nei Navy Seal. È proprio quando frequentava l’università della Florida che Dan si appassionò al poker.

Quella delle carte divenne una fonte di guadagno vero e proprio per Dan Bilzerian, che dai tavoli dell’Università della Florida si spostò a quelli da gioco di Las Vegas. Nel 2009 il grande salto: Dan partecipa, infatti, alla World Series of Poker Main Event.

Dan Bilzerian: la carriera, tra Instagram e cannabis

Alla competizione internazionale il re di Instagram si piazza solo alla 180esima posizione, ma questo gli permette comunque di farsi conoscere nel mondo del poker. E infatti le prime soddisfazioni arrivano poco dopo, quando Dan si accorda con la Victory Poker gli permise di iniziare ad avere a che fare con i big del poker. I guadagni continuano a fioccare per Dan Bilzrian, ma arrivano soprattutto da tornei privati.

Ma il patrimonio di Dan deriva proprio tutto dal poker? Nonostante quello che professa lui, è chiaro che gli introiti arrivino anche da altro. Prima di tutto da Instagram, dove quei 28 milioni di followers fruttano un bel po’. Ma non solo: nell’ultimo periodo, infatti, il re di Instagram ha deciso di darsi a un nuovo business, quello della cannabis light. La sua azienda di e-cig gusto “erba”, la Ignite International Ltd, valutata un centinaio di milioni è già attiva in Usa e Canada e ora punta al Regno Unito. Ma basta scorrere le foto su Instagram per notare una quantità notevole di foto che lo ritraggono impegnato nella sua nuova attività.

Il patrimonio di Dan Bilzerian deve molto, però, anche a quello ereditato da papà Paul. Il padre di Dan, infatti, prima di entrare nel mondo della finanza, aveva una azienda di robotica che negli anni ha fruttato moltissimo alla famiglia Bilzerian.

Da sempre, infatti, Dan e i suoi fratelli hanno vissuto una vita agiata, tra lussi di ogni tipo. Purtroppo, però, la vita del padre non fu così fortunata: quando il figlio Dan si trovava all’università, Paul finì in manette con l’accusa di frodi fiscali e bancarotta. I guadagni delle frodi perpetrate dal padre del re di Instagram non sono stati individuati dal fisco statunitense e in molti pensano che siano finiti proprio nelle tasche del giovane Dan.

I media anglosassoni sostengono che ingenti somme di denaro siano passate dal padre al figlio tramite un fondo fiduciario. Secondo molti, infatti, quella del poker sarebbe solo una copertura, perché Dan in realtà avrebbe il conto in banca pieno zeppo dei soldi di papà.

Dan Bilzerian e la carriera da attore

Ma Dan è questo e molto altro. Per esempio nei suoi 39 anni è comparso in diversi film. Pare, infatti, che quello di fare l’attore sia un vero sogno per Dan. Rumors vogliono che sia stato addirittura disposto a pagare pur di comparire in alcuni film. Di seguito le pellicole in cui il nostro è apparso, non in ruoli da protagonista: nel 2013 è la volta di Olympus Has Fallen, sempre nello stesso anno Dan compare in Lone Survivor.

L’anno dopo è la volta di The Other Woman, The Equalizer e Cat Run 2; mentre nel 2015 Dan Bilzerian compare in Extraction e War Dogs.

Il tutto è condito da donne bellissime esposte in vetrina come trofei, armi e auto pazzesche. La vita di Dan Bilzerian è quella pazzesca di un uomo che si gode l’esistenza, tra agi e sfrenatezza.