La profezia di #Conte i miei colori sono il giallo e il rosso

Giuseppe Conte: i miei colori preferiti sono il giallo e il rosso

In un filmato diffuso dall’Agenzia Vista, Giuseppe Conte afferma che i suoi colori preferiti sono il giallo e il rosso.

“Sono tifoso della Roma”, dichiara il premier rispondendo alla domanda del giornalista durante la conferenza stampa di fine anno, organizzata il 28 dicembre 2018.

Quest’ultimo chiedeva a Conte quali colori preferisse e se prevedeva che nell’ambito della coalizione di governo se ne potessero aggiungere altri al giallo e al verde.

“Per quanto riguarda i miei colori, dipende, io sono giallo rosso”, replica Conte.

Una vera e propria profezia per il primo ministro dimissionario che adesso in molti, dal M5S al presidente Usa Donald Trump, vorrebbero nuovamente alla guida del governo giallo-rosso, di cui i 5 stelle e il Partito Democratico stanno discutendo in queste ore, prima delle consultazioni del 28 agosto con Mattarella.

Il video è virale sui social, e in molti approfittano della strana coincidenza per avanzare l’ipotesi, nei commenti, che il personaggio più discusso e acclamato del momento avesse già previsto, o auspicato, tutto questo. A dicembre del 2018.

