Le consultazioni al Quirinale del 27 agosto | Streaming live e diretta tv video: dove vederle

Consultazioni in Quirinale: è possibile seguirle in streaming. A una settimana dalla prima tornata di consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è pronto a ricominciare gli incontri istituzionali al Quirinale in vista della formazione del nuovo governo. Le ore scorse sono state decisive per capire se l’ipotesi di un governo giallo-rosso potesse vedere la luce. La ricerca di un’intesa tra Pd e M5s è andata avanti per una settimana, dopo la prima tornata di consultazioni. Ma come essere aggiornati su quello che succede nei palazzi?

QUI LA DIRETTA DI TPI SULLE CONSULTAZIONI

QUI LA DIRETTA DI TPI PER RIMANERE AGGIORNATI SULLA CRISI DI GOVERNO

Dove vedere le consultazioni al Quirinale in streaming live o diretta tv

È possibile seguire le dichiarazioni dei rappresentanti politici alle consultazioni al Quirinale in diretta streaming live attraverso il sito del Quirinale: ecco il link. Come spiega il Quirinale, le consultazioni con il presidente della Repubblica sono disponibili su canali: canale satellitare, web tv e YouTube.

A trasmettere gran parte della giornata di consultazione saranno le principali emittenti tv all news Rai News24, TgCom24 di Mediaset e SkyTg24, rispettivamente ai canali 48, 51 e 50 del digitale terrestre.