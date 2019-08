Consultazioni al Quirinale: le ultime notizie sulla crisi di governo

Consultazioni Quirinale: le ultime news sulla crisi di governo

Secondo giro di consultazioni al Quirinale, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte che hanno aperto formalmente la crisi di governo e dopo i primi incontri con il presidente della Repubblica falliti la scorsa settimana: qui tutte le news.

Oggi, martedì 27 agosto, il capo dello Stato riprende i colloqui al Colle per verificare se ci sono le condizioni per la nascita di una nuova maggioranza di governo. Le consultazioni riprendono proprio nel giorno decisivo della trattativa tra Pd e M5S, che hanno aperto un dialogo dopo la spaccatura tra pentastellati e Lega. Al Quirinale sono attesi oggi i presidente delle Camere e i rappresentanti del gruppo misto di Camera e Senato. Domani tutti i partiti maggiori. (qui il calendario completo)

Il presidente della Repubblica ha sostanzialmente due opzioni: sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate (in caso di mancata intesa) oppure favorire la formazione di un nuovo esecutivo con una maggioranza differente da quella ormai cessata tra M5S e Carroccio. (qui le ultime notizie sulla crisi di governo in tempo reale)

LE ULTIME NEWS SULLA CRISI DI GOVERNO

COME SEGUIRE LE CONSULTAZIONI IN STREAMING ONLINE E DIRETTA STREAMING

Consultazioni: la diretta LIVE

Di seguito tutte le ultime news in diretta sulle consultazioni con aggiornamenti in tempo reale.

ore 10,50 – Il calendario delle consultazioni – A partire dalle ore 16 al Quirinale salgono i presidenti delle Camere, poi le delegazioni del gruppo misto, di Senato e Camera. nel dettaglio: alle ore 16 la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico, alle ore 18,20 il gruppo misto del Senato e alle 18,40 il gruppo misto della Camera.

Domani, mercoledì 28 agosto, il presidente della Repubblica incontrerà le delegazioni dei partiti maggiori. Andranno a colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella: alle 10 il gruppo parlamentare Per le Autonomie del Senato, alle 10,30 il gruppo Liberi e Uguali della Camera, alle 11 i gruppi di Fratelli d’Italia di Camera e Senato, alle 16 i gruppi Pd di Camera e Senato, alle 17 quelli di Forza Italia, alle 18 quelli della Lega, infine alle 19 quelli M5S.

Consultazioni al Quirinale: gli incontri del 21 e 22 agosto

Le consultazioni sulla crisi di governo si sono aperte il 21 agosto, come da protocollo, con la convocazione al Quirinale della seconda e della terza carica dello Stato. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, hanno incontrato uno dopo l’altra il presidente Mattarella: entrambi hanno lasciato il Colle senza rilasciare dichiarazioni.

Il 22 agosto Mattarella ha sentito, nell’ordine, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, Lega e Movimento 5 Stelle.

Al termine dei due giorni il capo dello Stato ha pronunciato un discorso conclusivo nel quale ha chiesto una “soluzione seria e in tempi brevi”. Mattarella ha inoltre ricordato che, nel caso in cui non si riesca a trovare una maggioranza con la fiducia del Parlamento, sarà costretto a disporre elezioni anticipate.

Consultazioni: la diretta del 22 agosto

