Chiara Ferragni nuda, Fedez geloso? La risposta dell’influencer zittisce tutti

Chiara Ferragni, la foto nuda e la reazione di Fedez

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare quasi completamente nuda, di spalle, che ha suscitato la reazione di molti, tranne quella di Fedez.

In tanti, tantissimi hanno commentato lo scatto, in cui la fashion blogger di Cremona appare seminuda. Lei, autoironica come sempre, accanto alla foto ha lasciato una didascalia simpatica: “But you’re a mother”.

Chiara Ferragni ha usato in questo modo una delle critiche che più frequentemente gli viene rivolta per riderci su. Non è la prima volta che lo fa, ma stavolta ha combinato il suo nudo con la frase e ha fatto centro, suscitando la reazione di tanti followers e altrettanti haters.

Chiara Ferragni, il post commovente di fine estate

Se in moltissimi hanno sottolineato ancora una volta la bellezza della influencer, plaudendo al suo coraggio e al suo carattere, tantissimi hanno avuto da ridire, come era da aspettarsi, d’altronde. Qualcuno, però, ha voluto tirare in ballo il marito di Chiara Ferragni, il rapper milanese Fedez.

“Fedez non è d’accordo, secondo me”, ha scritto un utente sotto allo scatto di Chiara Ferragni nuda, come ad alludere al fatto che l’idea di mostrarsi nuda davanti al mondo intero non potesse piacere al marito.

Quanto costa la vacanza extra lusso dei Ferragnez a Ibiza

Se di solito la fashion blogger lascia correre e non si ferma a rispondere a critiche e insulti, stavolta ha voluto dare spazio a questa provocazione dicendo la sua. La risposta della fashion blogger di Cremona, come al solito, è stata tagliente e non ha potuto che zittire tutti.

“Sono fortunatamente sposata con un uomo che ama vedermi esprimere come meglio credo”, ha scritto Chiara Ferragni, ribadendo così ancora una volta che accanto ha un uomo che sa capirla e che di certo non si fa prendere dalla gelosia per un nudo (a metà) che è solo un modo per esprimersi.