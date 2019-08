Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi allo specchio fanno arrabbiare i fan

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi davanti allo specchio. Ancora. Non è la prima volta che la coppia si mostra senza veli, scatenando la reazione dei fan. Stavolta, però, non tutti hanno apprezzato lo scatto dei due fidanzati.

Cecilia e Ignazio sono soliti riempire i social con le loro foto un po’ hot, ma stavolta sono andati oltre. I due si sono scattati un selfie decisamente sexy allo specchio. Nudi davanti allo specchio, indossano solo un paio di slip.

Lui, fisicatissimo, mette in bella mostra la sua merce: gli addominali scolpiti di Ignazio appaiono nitidissimi nello scatto. Lei non è di certo da meno: la piccola di casa Rodriguez si copre appena il seno con un braccio, lasciando spazio all’immaginazione. Ma nemmeno troppo, perché la foto è piuttosto esplicita.

Accanto alla foto, Cecilia Rodriguez ha scritto una dedica d’amore al suo Ignazio: “Come corpo ognuno è singolo, come anima mai”. Concludendo con un romantico “Cuerpo y alma”.

Sotto al post comparso nelle ultime ore sul profilo Instagram di Chechu si sono moltiplicati i commenti di chi ha trovato un po’ esagerato quello scatto. “Certe fotografie “piccanti” non dovrebbero stare sui social! Ci sono bambini che guardano! Che bell’esempio che siete!”, scrive qualcuno. “Ma che razza di foto vi fate?”, scrive qualcun altro. Qualcuno prova a difenderli, ma in tanti trovano di cattivo gusto lo scatto hot.

Ma non manca chi critica la coppia in sé: “Complimenti per aver raggiunto una meta senza avere ne arte ne parte. C è chi studia una vita si laurea, si specializza eppure nn arriva a certi livelli di benessere a 30 anni. Avete avuto la fortuna di saper cavalcare il successo di una sorella che anche lei voglio dire…..cosa fa? Vi ha inserito a tutti nel mondo dello spettacolo pur nn sapendo fare nulla di nulla… ma il problema è di chi vi segue e di chi con un like vi fa guadagnare soldi che nn meritate minimamente”, scrive un utente a cui i due (e famiglia) non sono simpatici.