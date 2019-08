Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 27 agosto 2019: cosa succede oggi

Il pubblico italiano è sempre più appassionato di Bitter Sweet, la serie tv estiva di Canale 5 in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, al punto da andare alla ricerca compulsiva delle anticipazioni delle prossime puntate.

La fiction, il cui titolo italiano è Ingredienti d’amore mentre quello originale è Dolunay, è andata in onda per la prima volta in Turchia nel 2017. I protagonisti di Bitter Sweet sono Özge Gürel (già nota al pubblico pomeridiano di Canale 5 per aver prestato il volto alla giovane Öykü Acar nella fiction Cherry Season) e Can Yaman (vero sex symbol della serie tv).

Can Yaman, chi è il Ferit Aslan di Bitter Sweet

Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 27 agosto 2019, in onda dalle 14,45 alle 15,30, ovviamente su Canale 5.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 27 agosto

Nella puntata di martedì 27 agosto, i protagonisti di Bitter Sweet avranno a che fare con le conseguenze della festa di compleanno che Nazli ha organizzato per Ferit. La ragazza, infatti, è riuscita finalmente a riconquistare il cuore dell’uomo, ma adesso deve affrontare l’arrivo – direttamente dal passato di Ferit – di Pelin, l’ex fidanzata di lui.

La donna infatti è stata invitata al compleanno di Ferit come amica: Nazli, infatti, non sapeva nulla del passato tra i due. Adesso, però, Pelin vuole vendicarsi proprio di Ferit Aslan, reo di averla lasciata in passato senza darle molte spiegazioni.

Durante la festa, Ferit ha cercato di mettere subito in chiaro con Pelin che adesso nel suo cuore c’è posto solo per Nazli. Ma la ragazza ha fatto orecchie da mercante e gli ha fatto capire di avere intenzione di mettersi in mezzo nella loro storia d’amore, già tormentata di suo.

Nel frattempo, anche Hakan – che persegue come sempre il sogno di rovinare economicamente Ferit – si accorge delle potenzialità di Pelin e di quanto la ragazza possa ancora fare del male all’uomo. Così, cerca di approfittare dell’arrivo della giovane per vendicarsi a sua volta di Ferit. Per riuscirci, convince Pelin a giocarsi la carta di una grossa bugia (un presunto aborto avuto in passato dopo la loro relazione) per far sì che Ferit lasci Nazli e torni da lei.

Bitter Sweet, le anticipazioni settimanali dal 26 al 30 agosto 2019

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).