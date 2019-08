La gaffe hot di Barbara D’Urso sul materassino

Barbara D’Urso, la conduttrice più popolare della tv, si sta concedendo gli ultimi giorni di vacanza a Capalbio prima dell’inizio della nuova stagione televisiva, che vede nei palinsesti Mediaset un vero dominio dei suoi programmi, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live.

E così, la D’Urso trascorre giorni di relax nella sua casa in Toscana, a Capalbio, dove ha ospitato altri personaggi noti della tv come Eva Grimaldi, Eva Battaglia e Filippo Nardi, con cui le è anche stato attribuito un flirt data l’eccessiva esposizione social della loro amicizia.

La presentatrice ha chiarito ai fan che tra lei e l’ex concorrente del Grande Fratello ci sarebbe solo una buona amicizia: “Ma no… Giuro!”, ha scritto la conduttrice su Instagram rispondendo a i follower che la “accusavano” di avere una storia con un uomo molto più giovane di lui, Filippo Nardi, e ha negato così ogni coinvolgimento sentimentale con Nardi.

Ma Barbara D’Urso continua a far parlare di sé, in un modo o nell’altro, e in questi giorni ha postato un video divertente su Instagram in cui è scivolata in una gaffe hot. La D’Urso non è stata troppo attenta e ha mostrato a tutti il suo lato B.

Il filmato mostra infatti la D’Urso che cerca di salire sul materassino e che, nel farlo, scopre un lato del suo sedere perché la parte di sotto del costume le scivola nella mossa.

I follower la riempiono subito di commenti negativi, chiedendole di ritirarsi dalla tv e dalle scene perché non ha più l’età per apparire così in pubblico: “E niente, ad una certa età ci si deve arrendere, e non solo al materassino…Insomma, RITIRATI… , sarebbe un grande beneficio per la TV italiana”, scrive un utente.

Ma altri la difendono e replicano: “Arrivateci voi così a 60 anni”.

