Aurora Ramazzotti, la romantica dedica al fidanzato: “La mia persona preferita al mondo”

Aurora Ramazzotti scrive una dedica al fidanzato su Instagram

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza fanno coppia fissa dal 2016. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è innamoratissima e su Instagram ha voluto condividere una dedica rivolta al suo amore.

In occasione del rientro dalle vacanze, Aurora ha scritto un romantico messaggio a Goffredo. Nella foto che accompagna la dedica, la figlia di Michelle è sulle spalle del fidanzato e lo abbraccia.

Aurora scrive queste poche righe sul treno che la sta portando a Milano.

“Treno delle 14:30 verso Milano, cuffie nelle orecchie e sguardo fisso sui chilometri che silenziosamente mi oltrepassano. Troppi pensieri, si riavvolgono come un vecchio nastro, si mischiano col paesaggio e perdono nelle gallerie”.

“Mi aggrappo forte a un ricordo, tanto quasi da sentirne ancora il calore sulla pelle. Il mio momento preferito della giornata con la mia persona preferita al mondo. Per ora resto lì, con la mente”, scrive Aurora Ramazzotti.

I due sono inseparabili ormai da tre anni. Per le vacanze estive la coppia ha scelto l’isola di Mykonos in Grecia.

In una recente intervista, Aurora Ramazzotti ha raccontato l’inizio della sua storia d’amore: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine – ha raccontato – lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose”.

