Ascolti tv ieri sera 26 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Qualcosa è cambiato | Se mi lasci non vale | Le Iene

Ieri sera su Rai 1 è stato trasmesso il film con protagonista Jack Nicholson, Qualcosa è cambiato, mentre su Canale 5 è andata in onda la commedia con Vincenzo Salemme Se mi lasci non vale. Italia 1, invece, proponeva una puntata speciale de Le Iene con la ricostruzione e le nuove rivelazioni su un omicidio compiuto 30 anni fa, quello di Willy Branchi.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di lunedì 26 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 26 agosto 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

Nella serata televisiva di ieri nessuna rete ha avuto un vero e proprio exploit: sia Rai 1 che Canale 5, infatti, hanno ottenuto uno share piuttosto basso rispetto alla media; su Rai1 il film Qualcosa è Cambiato ha avuto un pubblico di 2.048.000 spettatori pari al 12.4% di share, mentre su Canale 5 la prima tv di Se mi Lasci non Vale uno di 2.179.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Per quanto riguarda Rai2 Hawaii Five-0 lo hanno visto in 1.061.000 (6.1% di share), mentre su Italia 1 Le Iene presentano – Omicidio Willy Branchi: I Segreti Inconfessabili di un Paese è stato scelto da 975.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 il film con Jennifer Lopez Enough – Via dall’Incubo ha intrattenuto 1.053.000 spettatori (5.8%).

Su Rete4 I Vichinghi ha avuto un a.m. di 576.000 spettatori e il 3.4% di share, mentre La7 con In Onda ha guadagnato 1.512.000 spettatori e uno share del 7.9%. Su Tv8 Agente 007 – La Spia che mi Amava è stato guardato da 340.000 spettatori (2%), mentre infine sul Nove Daredevil ha totalizzato 290.000 spettatori e uno share dell’1.6%.

Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Rai 1 come sempre grande successo per Techetechetè, che ha avuto 3.314.000 spettatori e il 17% di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha guadagnato 2.559.000 spettatori e uno share del 13.1%.

Su Rai2, invece, TG2 Post è stato scelto da 1.042.000 spettatori (5.3% di share), mentre su Italia1 CSI ha ottenuto 869.000 spettatori e il 4.6%. Su Rai3 VoxPopuli lo hanno visto in 825.000 spettatori (4.4%) e un Un Posto al Sole in 1.181.000 spettatori (6%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Estate è stata seguita da 1.041.000 individui (5.5%), nella prima parte, e 1.243.000 (6.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti ha appassionato 462.000 spettatori (2.4%), mentre infine sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni ha intrattenuto 224.000 spettatori con l’1.2% di share.