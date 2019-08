Via dall’incubo (Enough): trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, lunedì 26 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20 va in onda Via dall’incubo, film del 2002 per la regia di Michael Apted con protagonista Jennifer Lopez.

Via dall’incubo film | Trama

Il film racconta la storia di Slim (Jennifer Lopez), giovane cameriera che lavora in una piccola tavola calda di provincia. Un giorno Slim viene infastidita da un cliente e a difenderla interverrà l’affascinante Mitch, di cui si innamorerà all’istante, tanto da sposarlo.

Qualche anno dopo i due si ritrovano a vivere una vita matrimoniale perfetta e hanno una bella bambina, Gracie, ma ben presto Mitch si rivelerà essere una persona violenta, dedita all’infedeltà e che considera Slim e Gracie una sua proprietà. Slim, compresa la situazione, cercherà di chiedere aiuto in tutti i modi, ma i suoi tentativi si riveleranno infruttuosi; così la donna deciderà di scappare ma il marito, sempre più violento, anche nei confronti della figlia, la insegue.

A quel punto Slim cercherà l’aiuto di suo padre, il quale non l’aveva mai riconosciuta; l’uomo, con cui Slim aveva un pessimo rapporto, la metterà in contatto con un istruttore di arti marziali che la allenerà all’autodifesa. Quando arriva a sentirsi pronta, Slim si farà trovare dal marito e, in un drammatico scontro, lo affronterà arrivando ad ucciderlo. Il finale, infatti, mostra la sua nuova vita insieme a Gracie e Joe, il suo vecchio fidanzato.

Via dall’incubo film | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i personaggi interpretati all’interno della pellicola:

Jennifer Lopez – Slim vedova Hiller

– Slim vedova Hiller Billy Campbell – Mitch Hiller

– Mitch Hiller Tessa Allen – Gracie

– Gracie Juliette Lewis – Ginny

– Ginny Dan Futterman – Joe

– Joe Noah Wyle – Robbie

– Robbie Fred Ward – Jupiter

– Jupiter Christopher Maher – Phil

– Phil Janet Carroll – signora Hiller

– signora Hiller Bill Cobbs – Jim Toller

Via dall’incubo film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Via dall’incubo film | Streaming

Come vedere il film Via dall’incubo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 26 agosto 2019 – a partire dalle 21,30 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film Hurricane grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

