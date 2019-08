In piena crisi politica, e alla vigilia delle consultazioni che si terranno martedì 27 agosto al Quirinale, emerge un dato molto interessante dai sondaggi.

Secondo una rilevazione Winpoll-Sole 24 Ore, infatti, il 43 per cento degli elettori del M5s è favorevole a un governo con il PD. Siamo ancora a meno della metà, ma il dato è in notevole crescita rispetto ai sondaggi dei giorni scorsi.

Anche nell’elettorato pentastellato, insomma, l’ipotesi dell’alleanza coi dem comincia a riscuotere significativi consensi. Il dato va letto anche in controluce: se è vero che gli elettori grillini favorevoli all’accordo col Partito Democratico sono ancora meno della metà, è anche vero che appena il 16 per cento vorrebbe tornare con la Lega.

La forbice è dunque molto ampia, e a favore dei dem. E tutti gli altri? Il loro desiderio sarebbe quello di non fare alleanza di nessun genere e tornare al voto.

Ultimi sondaggi oggi: gli elettori della Lega non vogliono tornare col M5s

Sul fronte leghista il dato è ancora più eclatante: appena il 7 per cento degli elettori del Carroccio, infatti, vorrebbe tornare col vecchio partner di governo.

Se Salvini sembra molto impegnato nel tentativo di tessere nuovamente la tela con Di Maio e compagnia, i suoi elettori hanno invece le idee molto più chiare: vogliono tornare al voto e non gradiscono altre soluzioni.

Ultimi sondaggi oggi: elettori del PD favorevoli all’alleanza col M5s

Infine, tra gli elettori del PD è molto alta la percentuale di chi è favorevole all’alleanza coi pentastellati, ben il 62 per cento del campione preso in esame da Winpoll. L’elettorato dem insomma non ha dubbi: l’accordo coi grillini è la soluzione migliore per uscire dalla crisi.

Spetta ora al segretario Zingaretti prendere la decisione decisiva: accettare o meno il Conte-bis, la condizione posta dal Movimento Cinque Stelle come imprescindibile.