Stasera in tv 26 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 26 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 26 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Qualcosa è cambiato

Stasera 26 agosto 2019 va in onda su Rai 1 il film Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson ed Helen Hunt.

Trama: Il film racconta la storia di un misogino, ossessionato da una serie infinita di complessi e manie e dotato di una lingua avvelenata. Dopo l’incontro con un cane e con una bella cameriera, qualcosa per lui cambia: da orco si rivelerà un burbero benefico.

Il cast del film Qualcosa è cambiato

Ecco il trailer:

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:20 – Hawaii Five – 0

Questa sera su Rai 2 un nuovo appuntamento con Hawaii Five – 0 con tre nuovi episodi: Lady Sophie, Missione speciale e Abbine cura!

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:30 – Enough – Via dall’incubo

Questa sera su Rai 3 un film drammatico del 2003 che vede come protagonista Jennifer Lopez, Enough – Via dall’incubo.

Trama: Slim è una cameriera che, dopo aver sposato Mitch, un ricco ed affascinante imprenditore, scopre che l’uomo ha una doppia personalità e che il suo alter ego è un uomo sinistro e manipolatore. Lei, però, si ribellerà al marito decidendo di combatterlo con ogni risorsa a propria disposizione.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – I vichinghi

Rete 4 stasera propone un film in stile fantasy con tanta azione e Tom Hopper, Ryan Kwanten e Charlie Murphy, I vichinghi.

Trama: Nel IX secolo un gruppo di vichinghi guidato dal capitano AsbjÖrn parte alla volta della Gran Bretagna per saccheggiare i ricchi monasteri nel nord dell’isola. Durante il viaggio, però, una tempesta colpisce l’imbarcazione che viene distrutta dagli scogli al largo della costa della Scozia. Giunto a terra, il gruppo si imbatte in Lady Inghean, figlia del re scozzese Dunchaid, e decide di prenderla in ostaggio per chiederne poi il riscatto.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 26 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Se mi lasci non vale

Su Canale 5 questa sera una divertente commedia con Vincenzo Salemme, Se mi lasci non vale.

Trama: Vincenzo e Paolo sono stati appena lasciati dalle rispettive compagne e, una sera, si incontrano in un locale scoprendo di accomunati dallo stesso triste destino. I due decidono così di escogitare un piano per vendicarsi e l’unico modo, secondo loro, per poter voltare pagina è scambiatisi le compagne. L’obiettivo è quello di farle innamorare per poi lasciarle.

Il cast completo di Se mi lasci non vale

Ecco il trailer:

GUIDA TV 26 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Le Iene – Omicidio Willy Branchi, i segreti inconfessabili di un paese

Su Italia 1 questa sera va in onda una puntata speciale de Le Iene in cui si parlerà dell’omicidio di Willy Branchi, un mistero tuttora irrisolto sul quale si tenta di fare luce con nuove testimonianze.

PROGRAMMI TV 26 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In Onda

21:15 – Un colpo perfetto

Questa sera La7 propone ai suoi telespettatori il film Un colpo perfetto, con Michael Caine e Demi Moore.

Trama: Londra dei primi anni 60, Mr. Hobbs è un uomo delle pulizie sul punto di ritirarsi, ma non a mani vuote. L’uomo proporrà a Laura Quinn, una insoddisfatta executive, di aiutarlo a derubare la London Diamond Corporation, società per la quale lavorano entrambi.

PROGRAMMI TV 26 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Agente 007, La spia che mi amava

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di un nuovo capitolo della saga di 007, La spia che mi amava, con Roger Moore.

Trama: James Bond ha recuperato al Cairo un importante microfilm battendo sul tempo la spia sovietica Anya Armasova. Arriva la notizia della scomparsa di due sottomarini nucleari; Inghilterra e Urss lavorano insieme, visto che uno dei due sommergibili è sovietico. E così 007 si trova a lavorare proprio con Anya. Insieme scoprono che dietro la scomparsa c’e’ un armatore scandinavo, Stromberg.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Un uomo tranquillo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un uomo tranquillo con Liam Neeson.

Trama: Nels è un tranquillo padre di famiglia e un autista di un mezzo spazzaneve che tiene le strade pulite nei giorni d’inverno di una tranquilla cittadina in mezzo alle Montagne Rocciose. Nels e la moglie vivono in una comoda baita lontana dai turisti e la città gli ha appena attribuito il premio di cittadino dell’anno. Nels, però, deciderà di dire addio alla sua esistenza pacifica quando suo figlio verrà ucciso da un potente signore della droga.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 26 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Italia’s Got Talent – Best of Su Sky Uno questa sera torna il Best of di Italia’s Got Talent, una raccolta delle migliori esibizioni sul palco dello show di talenti più amato del Paese.