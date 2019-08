Se mi lasci non vale, la trama completa del film di stasera su Canale 5

Stasera – lunedì 26 agosto 2019 – a partire dalle 21,20 tutti i telespettatori potranno godersi, su Canale 5, un film con una trama molto divertente: stiamo parlando di Se mi lasci non vale, commedia del 2016 scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.

Tutto quello che c’è da sapere su Se mi lasci non vale

Come in ogni film del celebre attore e regista napoletano, anche con Se mi lasci non vale ci sarà molto da ridere. La pellicola, infatti, racconta la storia di due uomini, lasciati dalle rispettive compagne, che decidono di organizzare una vendetta. Con dei risvolti, però, totalmente inaspettati e decisamente dissacranti.

Il film vanta un cast di tutto rispetto: oltre al già citato Salemme, infatti, recitano in Se mi lasci non vale anche Serena Autieri, Paolo Calabresi, Tosca D’Aquino e Carlo Buccirosso. Ma di cosa parla Se mi lasci non vale? Vediamo insieme la trama del film.

Se mi lasci non vale, la trama completa del film

Il film Se mi lasci non vale racconta la storia di due uomini, Vincenzo e Paolo, che sono stati da poco lasciati dalle rispettive fidanzate, Sara e Federica. I due hanno preso molto male la decisione delle donne di lasciarli.

Una sera, senza che si conoscessero prima, Vincenzo e Paolo si incontrano in un locale. Ognuno vede negli occhi dell’altro lo stesso velo di tristezza, così iniziano a parlare. In poco tempo, i due capiscono di essere accomunati dallo stesso, triste destino. E decidono di fare qualcosa per stare meglio.

Vincenzo e Paolo allora organizzano una vera e propria vendetta nei confronti delle ex. Si scambiano infatti le compagne: Vincenzo dovrà conoscere Federica e provare a farla innamorare di lui; lo stesso dovrà fare Paolo con Sara. Per farlo, ciascuno di loro dovrà fare leva sugli interessi e i punti deboli della donna, rivelati dall’amico.

Una volta che le due donne saranno cadute nella trappola, Vincenzo e Paolo dovranno lasciarle. Per far soffrire le due donne come loro stesse hanno fatto con i loro ex compagni. Ad aiutarli nella loro impresa sarà Alberto, un attore molto particolare, che accetterà di fare da autista a Vincenzo (per far innamorare Federica, descritta dall’ex compagno come una donna attratta dal denaro). Per poi innamorarsi di una delle donne e smettere di stare dalla parte dei due uomini.

L’appuntamento con il film Se mi lasci non vale è per stasera, lunedì 26 agosto 2019, alle 21,20 su Canale 5.

Dove vedere Canale 5 in streaming