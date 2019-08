Se mi lasci non vale: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Canale 5

Tutti gli amanti del cinema comico di Vincenzo Salemme non potranno perdersi stasera, lunedì 26 agosto 2019, l’appuntamento alle 21,20 su Canale 5 con il film Se mi lasci non vale. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2016, è diretta e interpretata dal celebre attore napoletano, accompagnato da un cast di primo livello.

Il soggetto per il film è stato scritto da Salemme insieme a Paolo Genovese e Martino Coli. Si tratta di un mix di teatro e commedia degli equivoci all’italiana, che farà ridere tutti i telespettatori. Accanto a Salemme, nel film recitano Serena Autieri, Carlo Buccirosso, Tosca D’Aquino e Paolo Calabresi.

Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Se mi lasci non vale: dalla trama al cast, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vedere il film in tv e in streaming.

Se mi lasci non vale, la trama del film

Di cosa parla Se mi lascia non vale? Il film racconta la storia di due uomini, Vincenzo e Paolo, che sono stati lasciati da poco dalle rispettive compagne, Sara e Federica. I due, che almeno inizialmente nemmeno si conoscono, non hanno preso benissimo la decisione delle donne e adesso sono davvero a pezzi.

Dopo essersi incontrati per caso, i due si confessano. Ognuno racconta all’altro la propria storia e, riconoscendosi nelle vicende accadute all’interlocutore, decidono di organizzare una vendetta contro le due donne.

Vincenzo dovrà fare innamorare di sé Federica, mentre Paolo dovrà fare lo stesso con Sara. Una volta che le due donne saranno cadute in trappola, nelle previsioni dei due uomini verranno lasciate all’improvviso. Le due donne, quindi, saranno ripagate con la stessa moneta: saranno lasciate come loro hanno lasciato Vincenzo e Paolo.

Tuttavia, come facilmente immaginabile, non tutto andrà come previsto. Anche perché nelle vite dei quattro protagonisti entrerà Alberto, un attore squattrinato che accetta di interpretare il ruolo dell’autista di Vincenzo e che però poi non si accontenta della parte da subalterno.

Se mi lasci non vale, il cast completo

Come già anticipato, nel cast di Se mi lasci non vale spicca la presenza di Vincenzo Salemme, nel doppio ruolo di regista e attore protagonista. Ma accanto a lui ci sono molti volti noti della commedia all’italiana.

Ecco il cast completo. Accanto al nome di ogni attore trovate anche quello del personaggio interpretato:

Vincenzo Salemme – Vincenzo

Paolo Calabresi – Paolo D’Ambrogio

Carlo Buccirosso – Alberto Giorgiazzi

Carlo Giuffré – Il padre di Paolo

Tosca D’Aquino – Federica

Serena Autieri – Sara Luchini

Veronica Mazza – Collega dell’agenzia di viaggi

Mirea Flavia Stellato – Segretaria

Se mi lasci non vale, il trailer del film

Ecco il trailer ufficiale del film di stasera su Canale 5:

Se mi lasci non vale, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Se mi lasci non vale? La celebre commedia con Vincenzo Salemme va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 26 agosto 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervi per nulla al mondo la pellicola? Non c’è problema: Se mi lasci non vale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

