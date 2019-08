Scarlett Johansson è l’attrice più pagata secondo la classifica di Forbes

Per il secondo anno di fila, Scarlett Johansson è l’attrice più pagata al mondo secondo la classifica che ogni anno viene stilata da Forbes.

Con 56 milioni di dollari, la 34enne newyorkese si conferma in cima alla classifica. Tra il primo giugno del 2018 e quello dell’anno dopo, l’attrice ha messo sul conto in baca quella cifra stratosferica che deriva in buona parte dal ruolo interpretato nel film Avengers: Endgame. Dunque il ruolo di Vedova nera è valso alla bionda newyorkese un bel gruzzoletto.

Seconda sul podio della classifica delle attrici più pagate al mondo secondo Forbes è Sofia Vergara, che quest’anno ha guadagnato la bellezza di 44,1 milioni di dollari. Niente male, dunque, anche per la star latina della celebre serie tv Modern Family.

Terza, invece, è Reese Witherspoon: la produttrice e protagonista della fortunata serie tv Big Little Lies ha intascato tra 2018 e 2019 35 milioni di dollari. Si “ferma” a 34 milioni di dollari Nicole Kidman, mentre dopo di lei troviamo Jennifer Aniston, con i suoi 28 milioni di dollari.

Al sesto posto si piazza, invece, Kaley Cuoco, che, per chi non la conoscesse, sarebbe Bridget Hennessy nella sitcom 8 semplici regole, e di Billie Jenkins nella serie televisiva Streghe. Si ferma al settimo posto Elisabeth Moss, ovvero la Peggy Olson nell’acclamata serie televisiva Mad Men, mentre al nono si ferma la bellissima Charlize Theron. Al decimo, invece, troviamo Ellen Pompeo, cioè Meredith Grey nel celeberrimo medical drama Grey’s Anatomy.

