Crisi di governo, Salvini in diretta LIVE: “Ribaltone, vogliono solo le poltrone”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, vede il governo di Pd e M5s sempre più vicino, dopo gli incontri di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi e, alla vigilia delle nuove Consultazioni al Colle, interviene in diretta Facebook. “Per tenersi le poltrone, stanno per smontare tutto quello che abbiamo fatto finora”, attacca Salvini. “Se poi dovessero accordarsi davvero su Conte – aggiunge il ministro dell’Interno – mi chiedo dove starebbe la discontinuità che invocava Zingaretti. È evidente che si tratta solo di un ribaltone all’italiana. Abbiamo smascherato i loro giochetti”. Salvini precisa che “non ci stiamo appellando alle piazze”, come ha fatto invece la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ma non resteremo fermi se tenteranno di “riaprire i porti”. (Qui tutte le news sulla crisi di governo.)

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Tutte le dichiarazioni di Matteo Salvini della Lega su Facebook in diretta LIVE



ore 20,45 – Fine della diretta del leader della Lega Salvini.

ore 20,45 – Con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni “ci sentiremo per le elezioni regionali: si vota in Umbria, Calabria ed Emilia Romagna”.

ore 20,40 – “La Lega è nata per cambiare il paese, non per occupare qualche poltrona per qualche tempo”.

ore 20,40 – “Non starò a guardare se qualcuno proverà a riaprire i porti. Non permetteremo che si cancelli il lavoro fatto in due anni e ci auguriamo che nessuno di quelli che hanno votato in un modo cambino idea in un quarto d’ora”.

ore 20,35 – “Noi vogliamo un governo che faccia un deciso taglio delle tasse. Gli italiani ci chiedevano un governo meno litigioso, dei sì e non dei no”.

ore 20,30 – “Su cosa si può fondare mai una maggioranza M5s, Pd e Leu? Quando vanno in Francia vanno un po’ da Macron e un po’ dai gilet gialli? È una maggioranza contro, contro il partito più votato dagli italiani, fatta solo per distribuire un po’ di ministeri”.

ore 20,30 – “I contatti col M5s ci sono stati, poi ognuno è libero di fare altre scelte. Non ci sono trattative”.

ore 20,25 – “Capiamo adesso il perché dei tanti no come quelli sull’Autonomia. Rimaniamo increduli che il taglio dei parlamentari sia sparito dall’orizzonte. Se qualcuno preferisce il governo con Bibbiano, Banca Etruria, Mps, noi facciamo volentieri mille passi avanti”.

ore 20,20 – “Abbiamo smascherato un giochino e noi complici della vecchia politica non lo saremo mai”.

ore 20,20 – “Per non parlare del fatto che il taglio dei parlamentari, che noi della Lega abbiamo votato tre volte, è improvvisamente sparito dalle priorità del Movimento 5 stelle. Ditemi voi che ci azzeccano i programmi del M5s e del Pd”.

ore 20,15 – “Se Giuseppe Conte è il volto della discontinuità richiesta dal Pd, allora questo è il classico ribaltone all’italiana. Conte è l’uomo che qualche settimana fa appena ha firmato il decreto sicurezza bis”.

ore 20,15 – “Noi siamo pronti in caso di elezioni, a una manovra economica epocale. Chi ha paura del voto del popolo non ha la coscienza pulita. Qualcuno sta scegliendo al posto degli italiani”.

ore 20,10 – “Renzi canta vittoria perché rientra dalla finestra chi gli italiani avevano buttato fuori col voto. L’inciucio era pronto da tempo”.

ore 20,10 – “Nasce un governo che ha le poltrone come unico obiettivo”, ha detto Salvini parlando di Pd e M5s.

ore 19,40 – L’annuncio di Salvini: “Buonasera Amici. Verso le 20 sarò in diretta sulla mia pagina Facebook, ci sarete?”, scrive su Twitter.