Prima il Giappone, poi la Sicilia, il Castello in Umbria e infine Ibizia e Formentera. Chiara Ferragni e Fedez hanno viaggiato molto quest’estate. Ma qual è il costo di una loro vacanza?

Tra le mete scelte per le vacanze, i Ferragnez hanno dedicato più giorni alle isole Baleari. Qui, insieme al figlio Leone e all’amico Luis Sal, la coppia ha trascorso un mese di ferie, tutto agosto.

Ora le vacanze sono finite anche per loro, Chiara Ferragni è già volata a New York per lavoro. Ma in tanti si sono chiesti quanto possa essere costata una vacanza del genere. Tra jet privato, yacht, ville e ristoranti di lusso quanto avranno speso Chiara Ferragni e Fedez per la vacanza a Ibiza?

L’influencer e il rapper milanese, con Leone, Luis Sal, le sorelle di lei (Francesca e Valentina insieme ai rispettivi fidanzati) e altri amici hanno trascorso qualche giorno in spiaggia a Ibiza, proprio nell’esclusivo isolotto di Es Vedra, di fronte a Cala d’Hort.

Ristoranti – Durante la loro vacanza tra Ibiza e Formentera, Chiara Ferragni e Fedez hanno pranzato e cenato nei migliori ristoranti delle Baleari. A Ibiza hanno scelto l’Hostal La Torre, situato sulla cima di una scogliera da cui è possibile ammirare l’isolotto di Conejera e tramonti pazzeschi.

L’hotel Agroturismo Atzaró è stato scelto dalla coppia per un pranzo più rustico e il ristorante La Veranda per una cena fusion.

A Formentera, invece, Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per il ristorante Es Moli de Sal.

Jet privato e yacht – Per l’organizzazione della vacanza, la coppia si è rivolta a CavaGroup, azienda leader nell’assistenza personale premium. Il servizio comprende tutto: dalla prenotazione al ristorante, a feste e eventi, trasporti, vizi, barca, villa e volo. Tutto incluso. Ma a che prezzo? Quanto costa?

Costo della vacanza – Secondo quanto riporta il sito SiViaggia.it, il volo con il jet privato da Milano a Ibiza ha prezzi a partire da 10.820 euro (spese e tasse incluse) con un light jet e a partire da 18.440 euro (spese e tasse incluse) con un medium jet.

Per quanto riguarda, invece, il noleggio della barca. Uno yacht di 14 metri ha un prezzo a partire da 1.300/1.400 euro al giorno, uno yacht di 15 metri tra i 1.700 e 2.175 euro al giorno; dai 16 ai 23 metri il prezzo parte dai 2mila euro al giorno.

La villa a Ibizia con 12 posti letto costa da 371 a 700 euro a notte. Il costo varia in base alla posizione della case e ai servizi inclusi con la casa.

