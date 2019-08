Qualcosa è cambiato: la trama del film in onda stasera su Rai 1

Qual è la trama di Qualcosa è cambiato? Il film, uscito nel 1997 per la regia di James L. Brooks, vede come protagonisti Jack Nicholson ed Helen Hunt, entrambi premiati con l’Oscar per la loro interpretazione. La pellicola è considerata tra le più belle della storia del cinema, tanto che la rivista Empire l’ha inserita nella claffisica “I 500 film più grandi di tutti i tempi”.

Vediamo qui di seguito di cosa parla il film in onda stasera, lunedì 26 agosto 2019, su Rai 1 alle 21.25.

Qualcosa è cambiato racconta la storia di Melvin Udall, affermato scrittore che vive a New York e che soffre di alcuni disturbi ossessivo-compulsivi che lo portano a offendere e umiliare costantemente gli altri. Proprio per via del suo pessimo carattere e dei suoi disturbi, Melvin detesta neri, gay, ebrei, vecchiette e cani.

Melvin ha un vicino di casa, Simon, celebrato pittore gay da lui maltrattato ogni giorno, e va sempre nello stesso locale per mangiare e leggere il giornale dove c’è Carol, la cameriera, unica a sopportare le sue terribili battute. Quando un giorno il dirimpettaio Simon subirà un’aggressione in casa da parte di alcuni ragazzi che lo picchieranno fino a farlo finire in ospedale, chiederà a Melvin di prendersi cura del suo amato cagnolino, Verdell.

Nel frattempo Carol, mamma single con un figlio malato, sarà costretta a rinunciare al lavoro per assisterlo, un fatto che andrà a stravolgere le abitudini di Melvin. Per ovviare alla sua assenza, lo scrittore invierà a casa di Carol il suo medico personale con l’ordine di non badare a spese e fare tutto il possibile per far guarire il bambino in modo che Carol possa tornare a servirgli il pranzo e a sopportare le sue cattiverie.

Malvin finirà per affezionarsi moltissimo al cagnolino del povero Simon che, ridotto sul lastrico, cade in una depressione tale da impedirgli anche di dipingere. I due alterneranno scontri e momenti di confidenza finché Melvin non si ritroverà in viaggio per Baltimora insieme anche a Carol con Simon, il quale si sarà nel frattempo convinto a domandare dei soldi per le cure ai suoi genitori.

Lo scrittore, invaghito di Carol, approfitterà del viaggio per cercare di conquistarla, ma non riuscirà a vincere i suoi complessi e la sua misoginia per lasciarsi andare con lei, motivo per cui diventerà perfino geloso dell’amicizia tra la donna e Simon. Quando i tre ritornano nella Grande Mela, Carol dirà a chiare lettere di non voler più frequentare Melvin ma Simon riuscirà a spronare il suo vicino di casa a reagire e a confessare a Carol il suo amore per lei.

