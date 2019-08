Qualcosa è cambiato: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, lunedì 26 agosto 2019, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25 va in onda Qualcosa è cambiato, film del 1997 per la regia di James L. Brooks con protagonista uno strepitoso Jack Nicholson.

Entrambi i suoi protagonisti principali, Jack Nicholson e Helen Hunt, hanno ricevuto l’Oscar nel 1998 come migliori attori per la loro interpretazione in questa pellicola che è stata inserita al 140esimo posto nella classifica dei “500 film più grandi di tutti i tempi” della rivista Empire.

Qualcosa è cambiato film | Trama

Il film racconta la storia di Melvin Udall (Jack Nicholson), scrittore newyorchese di romanzi sentimentali estremamente misogino e complessato. L’uomo, infatti, soffre di disturbi di tipo ossessivo e maniacale e si diverte ad insultare gli altri, che reagiscono con durezza. Tra coloro che sono continuamente bersagliati dalle offese di Melvin c’è Simon, pittore di talento gay nonché suo dirimpettaio e stella del momento nel panorama artistico newyorchese.

Tutti i giorni Melvin fa colazione in un ristorante, dove c’è Carol, unica cameriera che sopporta le sue battute e ragazza madre con un figlio che soffre di asma cronica. Quando un giorno Simon si porta a casa un giovane modello per un ritratto ma questi fa entrare alcuni amici che lo derubano e picchiano, il pittore finisce in ospedale e Melvin accetta di badare a Verdell, il cagnolino del suo vicino: i due diventano stranamente amici.

Quando poi Melvin viene a sapere della malattia del figlio di Carol decide di mandare a casa della donna un medico, marito della sua editrice, che gli prescrive cure rigorose e di grande efficacia. Ma lei ne sarà imbarazzata e turbata…

Qualcosa è cambiato film | Cast

Qui di seguito il cast completo di attori del film con i rispettivi personaggi interpretati dai protagonisti:

Jack Nicholson – Melvin Udall

– Melvin Udall Helen Hunt – Carol Connelly

– Carol Connelly Greg Kinnear – Simon Bishop

– Simon Bishop Cuba Gooding Jr – Frank Sachs

– Frank Sachs Skeet Ulrich – Vincent Lopiano

– Vincent Lopiano Shirley Knight – Beverly Connelly

– Beverly Connelly Yeardley Smith – Jackie Simpson

– Jackie Simpson Lupe Ontiveros – Nora Manning

– Nora Manning Bibi Osterwald – vicina di casa

– vicina di casa Ross Bleckner – Carl

– Carl Brian Doyle-Murray – John, il vicino

– John, il vicino Missi Pyle – cameriera al Cafe 24

– cameriera al Cafe 24 Shane Black – Brian, manager al Cafe 24

– Brian, manager al Cafe 24 Jesse James – Spencer Connelly

– Spencer Connelly Jamie Kennedy – amico di Vincent #1

– amico di Vincent #1 Justin Herwick – amico di Vincent #2

– amico di Vincent #2 John F. O’Donohue – det. Ray

– det. Ray Lawrence Kasdan – Dr. Green

– Dr. Green Julie Benz – Receptionista

– Receptionista Harold Ramis – dottor Martin Bettes

– dottor Martin Bettes Jimmy Workman – Sean da Bakery

– Sean da Bakery Tom McGowan – maitre D

Qualcosa è cambiato film | Trailer

Ecco il trailer del film con protagonista Jack Nicholson:

Qualcosa è cambiato film | Streaming

Come fare per vedere Qualcosa è cambiato in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 26 agosto 2019 – a partire dalle 21.25 su Rai 1, subito dopo la puntata di Techetechete.

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 101 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

