Paola Ferrari contro Wanda Nara: il post tagliente su Instagram

Paola corre come una Ferrari e sorpassa Wanda Nara. Il derby, Domenica sportiva contro Tiki Taka, finisce 1-0.

La sfida è entusiasmante già alla prima puntata perché, secondo i beninformati, tra le due ci sarebbero un po’ di attriti. E lo testimonia anche il post su Instagram con cui la Ferrari annuncia la vittoria dopo la puntata di ieri. Tutto questo rende ancora più pepata la sfida.

Ma andiamo ai dati. La Ferrari e Jacopo Volpi, su Rai 2, segnano il 7,7 per cento di share mentre Tiki Taka, su Italia 1, il 5,4 per cento. L’esordio della nuova Domenica sportiva, però, dati alla mano, registra alla prima puntata un calo rispetto all’8,2 per cento dello scorso anno.

Palla al centro. Siamo ancora alla prima puntata. Cosa accadrà al prossimo appuntamento in diretta? Mistero. Sembra, però, che l’esordio stagionale del format sportivo Mediaset – dopo i risultati degli ascolti tv – abbia comunque agitato le acque a Cologno Monzese (quartiere generale Mediaset).

È corsa ai ripari? Chissà. Intanto, la giornalista sportiva Rai dagli occhi di ghiaccio – dopo la prima vittoria – fa tremare la moglie di Mauro Icardi, opinionista nel programma condotto da Pierluigi Pardo.

Buona la prima per lei, che ha condotto per anni Novantesimo minuto e conosce molto bene i campi di calcio. Palla al centro. Si ricomincia.

