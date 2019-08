Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 25 agosto – 1 settembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 26 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 26 agosto al 1 settembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 26 agosto – 1 settembre 2019

Ariete

Cari Ariete, durante questa settimana potreste vivere attimi di tensione. Qualcuno potrebbe trovarsi a dedicare meno tempo all’amore per concentrarsi maggiormente sul lavoro, di cui avrete grandi responsabilità. Se avete qualche progetto con il partner è il caso di rimandare. Se invece avete accanto qualcuno che promette mari e monti, stategli vicino.

Toro

Durante la settimana che va dal 26 agosto al 1 settembre i figli daranno gioie e soddisfazioni e in generale ci saranno meno preoccupazioni per i nati sotto il segno del Toro. Cari Toro, dedicate maggior tempo agli affetti, anche perché avrete un fascino incredibile. Siete giovanissimi? Avrete anche qualche occasione in più. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo suggerisce grinta e determinazione. Studenti favoriti per il periodo autunnale, che riserverà grandi progetti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Piccole dispute, scaramucce e tensioni in questo periodo per i Gemelli. Non avrete molta voglia di mettere le cose in chiaro. Gli incontri che farete in settimana potrebbero essere poco sereni. Fare attenzione alle persone di cui siete poco convinti o che magari sono già legate. Lavoro? Molti di voi potrebbero essere arrabbiati per un lavoro non andato a buon fine. Il prossimo anno potrebbe esserci un cambiamento netto nell’attività.

Cancro

A breve dovrete metabolizzare una nuova situazione emozionale ed affettiva e potrebbero essere previsti dei cambiamenti, anche definitivi. Cari Cancro, è arrivato il momento di parlare con il proprio partner ed esporre i propri pensieri ed esigenze. Il 2020 sarà favorevole fin da subito. Lavoro: è la settimana ideale per mettere in chiaro dei rapporti. Fai attenzione alle persone del segno di Scorpione e Pesci.

Leone

Belle notizie per i Leone: vivrete nuovamente la sensazione di sentirvi felice e innamorati. Qualcosa sta cambiando. Gli aspetti planetari risultano un po’ dissonanti nel vostro segno e l’oroscopo vi metterà in guardia, perché potrebbero nascere incertezze e crisi momentanee sporadiche. Lavoro? Secondo Paolo Fox chi sa di valere è giusto che si faccia valere. Chi è in cerca di un lavoro o vuole migliorarsi deve approfittarne. Ma mi raccomando: fate il passo secondo la gamba!

Oroscopo Paolo Fox settimana 26 agosto – 1 settembre | Vergine

Ripensamenti in vista per le coppie che non hanno più nulla da dirsi. Si tratterà comunque di una forma di chiarimento e potrete scegliere cosa fare. Venere ora è in transito nel segno della Vergine e questo è il motivo dell’indecisione che qualcuno si trova a vivere. Lavoro: potrebbero esserci delle novità. Per chi è dipendente entro il 2020 potrebbe arrivare un bell’incarico o qualche cambiamento inaspettato.

Bilancia

Cari Bilancia, durante questa settimana potrebbero esserci delle tensioni e discussioni in famiglia e in amore legate ai soldi. Sarete molto sotto stress, ma dovrete cercare di essere fiduciosi per le opportunità in arrivo. Da evitare dispute con Ariete e Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, in tanti hanno iniziato nuovi lavori e sarebbe il caso di vedere alcuni progetti dall’inizio.

Scorpione

Chi vive una storia importante avrà ancora più forza e le stelle questa settimana con lo Scorpione saranno più generose del solito. Qualche momento di disagio potrebbe verificarsi intorno al 28 agosto. Ottimo periodo per far partire i buoni propositi come sposarsi o andare a convivere. Lavoro: Tutto ciò che hai costruito va gestito al meglio.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Qualcosa non va in questi giorni a cavallo tra agosto e settembre per i Sagittario, che si tratti di una disputa o di alcuni atteggiamenti di una persona gelosa di voi e di cui ti sei stancato. Non mancheranno chiarimenti e scontri. Lavoro: non stai facendo le stesse cose dello scorso anno e per tale ragione ti trovi ad incolpare chi non ti ha valutato come meriti.

Capricorno

Aria di novità per il Capricorno. Come suggerisce l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, chi è single potrebbe innamorarsi improvvisamente o trovare amicizie intriganti. Non ci dovrebbero essere punti particolarmente deboli in questa settimana. Qualche sposo novello dovrà sistemare alcune pratiche finanziarie, chi invece si è separato in primavera potrebbe tentare di riportare la pace o ripensarci.

Acquario

In alcune coppie si potrebbero trascinare delle discussioni di tensioni nate nella prima parte di agosto. Qualche Acquario si è stancato troppo e deve recuperare necessariamente la forma fisica. Non chiedetevi troppe cose e evitate di farvi grandi problemi, perché questo potrebbe allontanarti da una persona che invece dovreste riavvicinare. Lavoro: l’oroscopo ti consiglia di scindere le cose importanti da quelle inutili. Non date spazio ai perditempo, a chi è poco costruttivo.

Pesci

Acque agitate per i Pesci durante questa settimana, anche perché non ci sarà del tempo destinato all’amore, dato che sarete presi da alcune attività. L’incertezza ormai è pane quotidiano per le coppie che vivono nell’incertezza, specie se ci sono storie in bilico. Lavoro: Attenzione! Non agite se non avete le spalle ben coperte. Paolo Fox sostiene che ogni opportunità vada gestita con estrema cura.