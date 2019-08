Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 26 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 26 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 26 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 26 agosto 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Acquario, Bilancia

Tra i segni fortunati di oggi, lunedì 26 agosto 2019, c’è senz’altro l’Ariete: se avete progetti in ballo, portateli avanti con entusiasmo e fiducia.

Bene anche il Toro: le stelle vi sorridono in tutto quello che fate. Tanta passione in amore e soddisfazione sul lavoro. Per gli amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è la giornata giusta per sbloccare situazioni sentimentali difficili e risolvere tensioni con il partner.

Giornata esaltante per gli amici del Leone: in particolare per i single può essere la volta buona per ritornare in pista e trovare l’anima gemella. Tra i segni fortunati di oggi 26 agosto per quel che riguarda l’amore citiamo anche la Bilancia. Per gli amici dell’Acquario si apre un periodo esaltante, con tante rivoluzioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 26 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 26 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono sicuramente il Cancro: proseguono settimane difficili per voi, con tante tensioni nei rapporti interpersonali e con il partner. Nervosismo nella giornata di oggi anche per i Vergine: cercate di tenere a bada la lingua per evitare litigi inutili, soprattutto con i colleghi di lavoro.

Periodo di stress per lo Scorpione, che potrebbe accusare anche dal punto di vista fisico. Disguidi in amore per i Pesci, non innervositevi.

