Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell'oroscopo. Scaramanzia o meno, l'oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Ecco le previsioni della giornata di oggi, lunedì 26 agosto 2019.

Oroscopo di oggi lunedì 26 agosto 2019

Amici dell’Ariete, a settembre sarete assoluti protagonisti secondo l’oroscopo. Sarete grintosi e vogliosi di fare, per cui se adesso avete un po’ di ansia e problemi da risolvere, non temete. Le cose andranno al meglio a breve. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi.

Amici del Toro, avete Mercurio favorevole, e questo vi permetterà di superare momenti difficili, soprattutto a lavoro. C’è infatti chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada, dimostrando tutte le vostre qualità.

Oroscopo di oggi 26 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, una settimana ricca di grandi novità si apre oggi per il vostro segno. In particolare, riuscirete a superare problemi e momenti di tensione che proseguono da un po’ di tempo. Attenti a Marte sfavorevole, che potrebbe rendervi stanchi e sotto stress.

Amici del Cancro, Mercurio diventa favorevole e questa è un’ottima notizia per il vostro segno! Approfittatene per portare avanti e realizzare tutti i vostri progetti, in vista della ripresa lavorativa autunnale. Fatevi trovare pronti, perché la concorrenza è spietata.

Cari Leone, l’estate vi ha visto assoluti protagonisti, ma anche a settembre sarete davvero al top. Nuove opportunità a livello lavorativo per chi è in cerca una svolta nella propria carriera. Ponderate bene eventuali collaborazioni o offerte. Se ne vale la pena, coglietele al volo.

Oroscopo di oggi 26 agosto 2019 | Vergine

L’oroscopo di oggi vi vede come uno dei segni più fortunati dello zodiaco. Con Venere, Mercurio e Marte dalla vostra parte, tutto vi è concesso! Approfittatene per realizzare i vostri obiettivi e programmare progetti futuri con entusiasmo. Bene l’amore soprattutto per chi ha una relazione duratura.

Cari Bilancia, nonostante l’estate stia per finire, voi siete ancora in clima da vacanza, e vi godete un’altra settimana all’insegna del relax. Se invece siete già tornati a lavoro, non temete, il rientro sarà piuttosto leggero. Attenzione a possibili tensioni in amore.

Amici dello Scorpione, sul lavoro finalmente avete ritrovato la serenità che vi mancava da tempo. Le soddisfazioni professionali non mancano: potreste ottenere un nuovo ambizioso incarico, che porterete avanti al meglio, vista la vostra classica precisione e puntualità.

Oroscopo di oggi 26 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi 26 agosto vi vede come uno dei segni meno fortunati. Continua infatti per voi un periodo di forti tensioni in tutti i campi della vostra vita. Oggi e domani, inoltre, dovete fare i conti con la Luna in opposizione che vi rende sottotono e stressati.

Amici del Capricorno, una giornata non certo indimenticabile per il vostro segno. La Luna in opposizione, infatti, potrebbe rendervi particolarmente nervosi e tesi. Mantenete la calma, le cose si aggiusteranno presto, ma mettete in conto qualche imprevisto.

Cari Acquario, quest’estate è stata decisamente positiva per il vostro segno. Per cui godevi questa parte finale di agosto per rilassarvi e divertirvi, stando con amici e parenti. Attenti però all’opposizione di Mercurio, che vi darà qualche fastidio a livello lavorativo.

Cari Pesci, venite da un periodo davvero difficile sotto molti punti di vista. Le stelle infatti non sono proprio dalla vostra parte, con l’opposizione di Marte, Venere e Mercurio. Ma per fortuna adesso le cose sono migliorate e presto vi toglierete grandi soddisfazioni, specie sul lavoro.

