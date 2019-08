Oroscopo di domani 27 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 27 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 27 agosto 2019:

Ariete

Durante la giornata di domani previsto qualche piccolo malumore passeggero per gli Ariete. Motivi? Una contrastante Luna in Cancro. Ma tranquilli: i malumori non condizioneranno l’andamento di una giornata che sarà abbastanza soddisfacente per tutti voi. Attenti alla sfera famigliare. Risolvete i problemi sorti nei giorni scorsi.

Toro

Quella di domani sarà ancora una giornata in cui Mercurio in Leone vi tiene il broncio, portando il vostro carattere mansueto e amante del quieto vivere, ad adottare un modo di essere “zen”, quasi distaccato. Cari Toro, nel contesto familiare c’è senz’altro bisogno di mettere ordine e provare a ragionare con chi non vuole arrivare a una posizione di compromesso.

Oroscopo di domani 27 agosto 2019 | Gemelli

Una metà giornata ancora con qualche umore per i Gemelli, ricordando che Venere, Marte e il Sole si trovano in angolo tecnicamente disarmonico dal segno della Vergine. Mercurio, uno dei vostri pianeti governatori, forma uno splendido aspetto con il vostro segno e vi dona una bella verve intellettuale accompagnata da senso dell’umorismo.

Cancro

Cari Cancro, in famiglia il vostro carattere conciliante e sensibile vi aiuta a mettere in chiaro alcune situazioni lasciate in sospeso che avevano generato recenti equivoci. E come sempre riuscite a trasformare una questione che sembrava non superabile in un’occasione di crescita e di evoluzione per chi vi vuol bene. Avanti così.

Leone

Il vostro umore sarà buono e così anche la forma fisica, ravvivata dal Sole, da Venere e Marte, tutti in angolo armonico dal segno della Vergine, segno di Terra buon vicino del Leone. Ottime le prospettive per tutte le discipline sportive che vogliate seguire. Momento positivo.

Oroscopo di domani 27 agosto 2019 | Vergine

Continua una settimana molto positiva per i Vergine. L’ottimismo che accompagna ogni vostra azione non è cieco e spontaneo, ma razionale e capace di guardare con precisione a tutti i risvolti, anche quelli negativi, che la realtà manifesta. Con Urano e Saturno molto positivi, i vostri piani avranno vita più facile e le vostre azioni centreranno il bersaglio.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna anche domani si troverà nel segno a voi tecnicamente ostile del Cancro e vi obbliga a non essere superficiali, ma a valutare ogni conseguenza delle vostre parole, dei comportamenti e delle azioni.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione avranno un notevole equilibrio interiore. È possibile che progetti programmati tempo addietro vedano la luce a partire da questo martedì. La Luna infatti si trova nella sua fase calante e fa sì che tutto quel che, avete iniziato in precedenza e si stia portando avanti adesso, abbia un risultato ottimale. Siete sulla strada giusta.

Oroscopo di domani 27 agosto 2019 | Sagittario

In arrivo domani sorprese inaspettate e un ottimo equilibrio psicofisico per i Sagittario. La ripresa dell’attività consueta vi trova pimpanti e dotati di iniziative in ogni campo vogliate mettervi in gioco.

Capricorno

Cari Capricorno, la socievolezza che riuscite a tirar fuori in questi giorni è superiore a quella che di solito vi anima in altre fasi della vostra vita. Questa ipotesi previsionale appare più azzeccata, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di gennaio.

Acquario

Giornata che si preannuncia discreta per gli Acquario. Giove nel segno dinamico del Sagittario, per voi fidato amico, vi prospetta l’andare avanti di un percorso di vita che avevate cominciato a far partire in precedenza. Plutone vi guarda benevola dal segno buon vicino del Capricorno e vi promette uno stato di salute psicofisica discreto, ravvivato dal fascino sempre in voi così fresco.

Pesci

La Luna nel segno amico del Cancro vi promette di espandere il livello della vostra sensibilità, dell’intuito, della voglia di essere accoglienti con gli altri, siano essi le persone a voi care, siano i semplici conoscenti.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 27 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

